River Plate vence Colo-Colo e espera Atlético ou Fluminense na semi da Libertadores

O River Plate carimbou a primeira vaga na semifinal da Libertadores. No Monumental de Núñez, nesta terça-feira (24), a equipe argentina venceu o Colo-Colo por 1 a 0 e avançou pelo placar agregado de 2 a 1. Facundo Colidio, com assistência de Santiago Simón, anotou o único gol da partida, ainda na primeira etapa.

Agora, o River Plate se garante na semifinal da Libertadores e espera o vencedor do confronto entre Atlético-MG e Fluminense. Na partida de ida, os cariocas saíram vitoriosos por 1 a 0, com gol de Lima, nos acréscimos. A volta deste embate brasileiro acontece às 19h (de Brasília) desta quarta-feira. O Colo-Colo, por sua vez, se despede da competição nas quartas de final.

Do outro lado do chaveamento, os semifinalistas sairão dos confrontos entre São Paulo x Botafogo e Peñarol x Flamengo.

Melhores momentos: River Plate 1 x 0 Colo-Colo

O River Plate retorna aos gramados no domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Argentino, para enfrentar o Talleres, às 18h15, no Monumental de Núñez. Já o Colo-Colo volta a atuar neste sábado, às 20h, contra o Cobresal, em casa. A partida que acontece no Estadio Monumental David Arellano será válida pela 26ª rodada do Campeonato Chileno.

O gol do River Plate saiu aos 16 minutos da etapa inicial. Após a bola ser levantada na área, a defesa chilena afastou mal e Santiago Simón, ficou com a sobra. O jogador lançou novamente para a área e, livre de marcação, Facundo Colidio completou de perna direita para o fundo das redes.