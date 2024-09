Real Madrid sofre no fim, mas vence Alavés e encosta no líder Barcelona no Espanhol

O Real Madrid sofreu no fim, mas venceu o Alavés por 3 a 2, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol, nesta terça-feira. Enquanto Lucas Vázquez, Mbappé e Rodrygo fizeram para os mandantes, Carlos Benavídez e Kike García descontaram para os visitantes.

Com o triunfo, o time comandado por Ancelotti alcançou os 17 pontos e segue na segunda colocação da tabela, atrás do Barcelona, que tem apenas um ponto a mais. O time sediado em Vitoria-Gasteiz, por sua vez, segue com sete pontos, aparecendo momentaneamente na oitava posição.

Agora, o Real Madrid volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando fará clássico com o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol. Já o Alavés enfrenta o Getafe pela mesma competição, mas no sábado, às 9h.

Aproveitando o apoio de seu torcedor, o Real Madrid abriu o placar com menos de um minuto de jogo. Vini Jr. recebeu pela esquerda, passou pelo marcador, cruzou rasteiro para trás e viu Lucas Vázquez chegar batendo para o gol.

Aos 22 minutos, o Real Madrid fez boa jogada coletiva, e Mbappé saiu cara a cara com o goleiro Antonio Sivera. O atacante até marcou o gol, mas teve seu tento anulado por conta da posição irregular.

Aos 39 minutos, Mbappé enfim marcou seu gol. Ele tabelou de letra com Bellingham, driblou o marcador dentro da área e mandou para o fundo das redes.

O brasileiro Rodrygo ampliou para o Real Madrid aos dois minutos da segunda etapa. Ele recebeu pela direita, foi para cima do adversário e bateu forte por baixo das pernas do goleiro.

Endrick entrou em campo aos 23 minutos e quase marcou o quarto do Real Madrid quatro minutos depois. Ele ficou com a sobra pela ponta direita, passou por Manuel Sánchez e, mesmo sendo puxado, finalizou ao gol. A bola desviou em Moussa Diarra e bateu na trave.

O Alavés diminuiu aos 39 minutos. Carlos Benavídez aproveitou o erro na saída de bola do Real Madrid e, de fora da área, bateu colocado no canto direito de Courtois, que nada pôde fazer.

Dois minutos depois, o Alavés fez o segundo e ligou o sinal de alerta do Real Madrid. Carlos Benavídez fez lindo lançamento para Kike García, que dominou dentro da área e chutou cruzado para o gol.