Qual punição Luiz Henrique e Paquetá podem receber? Andrei Kampff explica

Em participação no Fim de Papo desta terça (24), o comentarista Andrei Kampff explicou como Lucas Paquetá e Luiz Henrique podem ser punidos pelo suposto envolvimento em manipulação de resultados.

O jornalista explicou que a punição para Paquetá pode ser muito grave por dois motivos: o tipo de violação à regra e a falta de colaboração nas investigações. No caso de Luiz Henrique, Andrei Kampff disse que ainda não há nada de concreto em relação ao atleta, que só pode ser punido após uma investigação oficial ser conduzida.

O caso do Paquetá é muito grave porque atinge a essência do jogo, que é o fair play e a incerteza de resultado. Por isso tem sido punida com rigor, principalmente na Inglaterra. [...] No Brasil se começou a punir. O iceberg brasileiro é mais profundo do que conseguimos ver. As denúncias começaram a aparecer agora. Tem um universo a ser investigado e apurado. E o futebol brasileiro tem um agravante gigante: a gente permitiu uma atividade legalizada desde 2018 e que só foi regulamentada seis anos depois. Isso é para ser mostrado como não se faz para o mundo inteiro. [...] Tem alguns agravantes o caso do Paquetá. [...] A tabela da FA tem níveis de manipulação, com punições. O que aconteceu com o [Ivan] Toney é que ele apostava em vitórias do time dele. Essa é uma punição menor, pois não influencia no resultado da partida. Ele se esforçava para o time ganhar. [...] Agora, quando influencia no resultado da partida, como cartão amarelo, vai de seis meses até o banimento. E o Paquetá foi enquadrado no artigo de não colaborar, que é um agravante. Por isso se espera uma punição rigorosa. [...] Com relação ao Luiz Henrique, o que pode mudar esse caso? A pressão pública. 'Por que esse caso não foi investigado?'. Hoje, a torcida do Botafogo pode ficar tranquila, não se tem nada contra o Luiz Henrique, não corre risco de nenhum tipo de punição.

Andrei Kampff

Telles, Ortiz, Weverton: Marília Ruiz revela 11 pré-convocados para seleção

A jornalista apurou que podem aparecer novidades na convocação, como Igor Jesus e John, do Botafogo. Além disso, jogadores que não têm sido chamados, como Weverton, do Palmeiras, e Léo Ortiz, do Flamengo, também podem aparecer na próxima lista.

Botafogo: 'John Textor deveria afastar Luiz Henrique', diz Milly Lacombe

Milly disse que sabe que o presidente da SAF do Botafogo não afastará o atleta. A jornalista opinou que isso seria coerente, citando o dossiê que ele levou à Brasília em que apontava manipulação de resultados no futebol brasileiro.

