Por que Calleri é esperança do São Paulo na Libertadores mesmo em jejum?

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP)

Calleri vive o maior jejum com a camisa na temporada, mas é esperança no ataque do São Paulo e está a um passo de alcançar marca histórica pelo clube na Libertadores. Em meio às dúvidas no setor ofensivo, o argentino é certeza e pode se tornar essencial contra o Botafogo, na briga por vaga nas semifinais.

Faro artilheiro

Calleri não marca há pouco mais de um mês. A última vez que o atacante balançou a rede foi em 22 de agosto, contra o Nacional, pelas quartas de final da Libertadores — ele fez o segundo na vitória por 2 a 0, após empate sem gols no Uruguai.

Ele esteve em campo em seis oportunidades de lá pra cá. A seca é a maior de Calleri na temporada, que atuou por 428 minutos em campo neste período.

O centroavante entrou na reta final do jogo contra o Internacional, no domingo. Ele esteve entre os jogadores que foram poupados do time titular por causa do duelo com o Botafogo.

O camisa 9, porém, está a um passo de marca expressiva pelo Tricolor. Caso balance a rede contra o Alvinegro, chega a 14 gols pelo clube na Libertadores e vai igualar Rogério Ceni e Luis Fabiano no topo da lista de maiores artilheiros da competição sul-americana.

Foram quatro gols em sete jogos na atual edição da Libertadores. Ou seja, tem uma média de 0,57 gol por jogo — superior à média de 0,29 em 2024.

Outra boa notícia é que dos 75 gols pelo São Paulo, 45 foram no MorumBis, palco do jogo desta quarta-feira. Contra o Botafogo, ele tem um gol, na derrota por 2 a 1 na primeira rodada do Brasileiro do ano passado.

Calleri é o são-paulino que mais balançou as redes em uma única edição do torneio. Em 2016, ele marcou nove gols — na ocasião, o Tricolor foi eliminado na semifinal para o Atlético Nacional, que viria a se tornar o campeão.

Por que é esperança?

O ataque tricolor não tem se mostrado efetivo. A equipe marcou apenas duas vezes nas últimas cinco partidas — derrotas por 1 a 0 para o Atlético-MG e por 2 a 0 para o Fluminense, empate sem gols com o Galo, vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, empate em 0 a 0 com o Botafogo e derrota por 3 a 1 para o Internacional.

Após o empate sem gols no Nilton Santos, a equipe de Zubeldía precisa vencer para avançar na Libertadores. Em caso de derrota, está eliminada, e novo empate leva para pênaltis.

O setor gera dúvidas na comissão técnica. Luciano marcou na derrota por 3 a 1 contra o Internacional, e tem chance de retomar a condição de titular contra o Botafogo, segundo André Hernan, colunista do UOL. Ele voltaria à vaga que foi ocupada pelo jovem William Gomes nas últimas partidas. Além disso, há também como opções Wellington Rato, Erick e Nestor. Ferreirinha, que se recupera de lesão do tendão do quadríceps da perna esquerda, ainda é dúvida.

O Luciano é um jogador que o Zubeldía enxerga como muito importante. Existe uma dificuldade do Zubeldía de tirar o Luciano do time, ele entende que o Luciano oferece muita coisa pro esquema dele. Chega à frente, infiltra, tem muita personalidade, chuta de média e longa distância, ele chegou até a dizer que viu vídeos da carreira do Luciano e gostou demais. Só que o Luciano tem tido uma queda de rendimento visível nos jogos. Ontem ele entrou, brigou, fez o gol e tudo mais, como quem diz ao Zubeldía: 'olha, eu tô por aqui, posso melhorar meu desempenho'. Ontem, a avaliação é que, de fato, o Luciano melhorou.

André Hernan, durante participação no De Primeira

Calleri alvinegro?

Calleri já acompanhou de perto o Botafogo, adversário desta quarta-feira. O motivo para isso foi a amizade com Di Placido, lateral que passou pelo Alvinegro na última temporada e atualmente está no Sport.

O Glorioso chegou a ser o único clube brasileiro a ser seguido por Calleri nas redes sociais, fora o São Paulo. "O Calleri é Botafogo por mim (risos). Quando cheguei aqui, ele começou a seguir o clube e me disse: 'Vou seguir o Botafogo por você'. Nós temos muitas coisas em comum e sempre conversamos", disse Di Placido à ESPN, em agosto de 2023.