Para jogo no Morumbis, torcedores do Botafogo deverão retirar ingressos em hotel

O Botafogo entrará em campo para um jogo decisivo da Libertadores contra o São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio do Morumbis. Confiante, o Glorioso conta com o apoio de sua torcida para buscar uma vitória fora de casa.

Através das redes sociais, o Botafogo informou como será a retirada dos ingressos para quem garantiu um lugar no duelo na capital paulista. Os torcedores deverão buscar as entradas em um hotel nas imediações do Morumbis.

"A retirada dos ingressos em São Paulo para o jogo decisivo pelas quartas de final da Conmebol Libertadores acontecerá no Hotel Hilton Morumbi até às 17h desta terça-feira. Os torcedores também podem comparecer ao mesmo local na quarta, de 9h às 17h, para a troca", destacou o clube carioca.

São Paulo e Botafogo chegam em condições iguais para o duelo após o empate por 0 a 0 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Quem vencer garante a classificação às semifinais da Libertadores. Se houver um novo empate, a decisão será nos pênaltis.