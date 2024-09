Palmeiras: Sem Crefisa, Leila prevê R$ 150 milhões em patrocínios na camisa

Leila Pereira indicou o fim da parceria entre Crefisa e Palmeiras a partir de janeiro do ano que vem, mas prevê que a camisa alviverde será ainda mais valiosa no ano do Super Mundial de Clubes.

O que aconteceu

A reportagem apurou que Leila quer conseguir R$ 150 milhões com os novos patrocínios da camisa para 2025. A empresária teve exclusividade nos uniformes do Palmeiras nos últimos anos, mas isso vai mudar para o ano que vem.

Valor estimado já conta a negociação do patrocínio máster e outros espaços do uniforme. Leila revelou em seu evento de candidatura à reeleição que vai definir a concorrência do máster nos próximos dez dias. Além do espaço do máster no uniforme, o Alviverde pode escolher negociar as costas, os meiões, a manga, a barra traseira, o shorts, o número e a omoplata.

Projeção é R$ 30 milhões a mais do que o Palmeiras recebe atualmente de Crefisa e FAM. O acordo acertado pelo então presidente Maurício Galiotte, em 2021, rende R$ 81 milhões fixos por temporada ao Palmeiras, podendo chegar a R$ 120 milhões pelas metas atingidas por conquistas de títulos.

O que Leila disse

Eu acredito que tudo na vida tem um ciclo. Eu acho que o ciclo da Crefisa pode estar se encerrando na camisa do Palmeiras. Eu acho que tudo tem um ciclo na vida, tá? Eu acho que das minhas empresas, eu acho que nós fizemos muito, não é? Pelo Palmeiras. O Palmeiras também fez muito pelas minhas empresas. Leila Pereira

O acordo com Crefisa e FAM, quando assinado, era o maior de patrocínio do futebol brasileiro, mas ficou defasado com a entrada das "bets" no mercado.

Rivais são exemplos disso. O Corinthians anunciou um acordo de R$ 309 milhões por três anos com a Esportes da Sorte, e o Flamengo vai receber R$ 105 milhões da Pixbet em 2024.

O Palmeiras segue tratando patrocínios de bets de forma cautelosa para o futebol profissional após o escândalo envolvendo a Esportes da Sortes, que atualmente patrocina o time feminino alviverde.