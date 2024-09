Palmeiras: Estêvão só volta contra Red Bull Bragantino, diz Massini

Em participação na Live do Palmeiras desta terça (24), o comentarista Paulo Massini disse que Estêvão deve perder mais um jogo por conta da lesão que sofreu na partida contra o Criciúma. O atacante já desfalcou o Palmeiras contra o Vasco.

Massini disse que Estêvão deve voltar ao time contra o Red Bull Bragantino, na 29ª rodada do Brasileirão. O comentarista lamentou que, na sequência, o atacante deve fazer parte dos convocados da seleção brasileira para os jogos contra Chile (fora) e Peru (casa), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O Estêvão volta contra o Bragantino. Essa é a ideia. O corpo dele pode reagir de outra forma, mas eu tenho convicção de que ele vai jogar contra o Bragantino. Não sei se 90 minutos. Mas estará à disposição. Ele deve ser relacionado contra o Red Bull Bragantino. Até porque, completa-se 20 dias da contusão. E depois, vem a Data Fifa.

Paulo Massini

Live do Palmeiras: Leila acerta ao não prometer loucura, mas deve contratar

Lavieri defendeu que o clube não precisa de grandes nomes, mas de jogadores que estejam prontos para entregar. O colunista entende que o Palmeiras precisa de um ponta que jogue como Estêvão, mas no lado oposto, para ter um ataque mais incisivo.

Palmeiras trocará Crefisa por patrocínios de R$150 mi, diz Paulo Massini

Massini disse que, após a mudança, o uniforme do Palmeiras terá uma combinação de patrocinadores com o valor de R$ 150 milhões. O jornalista acrescentou que acredita que o clube não fechará com uma casa de apostas.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista à Live do Palmeiras na íntegra