Palmeiras elimina o Corinthians e avança à semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17

Nesta terça-feira, o Palmeiras venceu o Corinthians, por 3 a 1, em duelo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-17, e avançou à semifinal. Erick Belé e Murilo Dourado (duas vezes) fizeram para o Verdão, enquanto Luiz Fernando fez para o Timão, na Academia de Futebol 2.

No primeiro jogo, as equipes haviam empatado por 2 a 2. O Verdão, comandado por Gustavo Almeida, enfrenta o vencedor do confronto entre Botafogo e Cuiabá. Esse duelo acontece nesta quarta-feira, às 18 horas (de Brasília), no Nilton Santos.

As semifinais estão previstas para acontecer entre os dias 1 e 22 de outubro.

O jogo

O Palmeiras abriu o placar aos dois minutos do primeiro tempo. Wesley cobrou escanteio fechado, a bola desviou no meio do caminho e Erick Belé apareceu na pequena área para desviar para o fundo do gol. Alguns atletas corintianos reclamaram de um toque na mão no lance do gol, mas o árbitro validou.

O Corinthians quase empatou aos 18. Gui Negão achou bom passe e deixou Luiz Fernando na cara do gol. O atacante finalizou, mas Kauan Lima fez grande defesa e evitou a igualdade no placar. Pouco depois, o goleiro palmeirense salvou mais uma oportunidade. Dieguinho recebeu na área, venceu a marcação e cruzou para Luiz Eduardo, que finalizou e viu Kauan Lima fazer a defesa.

Aos 30, o Verdão, então, aproveitou mais uma bola parada e ampliou. Wesley cobrou escanteio na área, Murilo Dourado subiu e cabeceou para o fundo do gol de Arthur. O Timão diminuiu aos 36. Lucca recebeu na esquerda e cruzou para Luiz Fernando, que levou a melhor e estufou a rede de Kauan Lima.

No segundo tempo, Murilo Dourado recebeu na área, mas escorregou na hora de finalizar e Arthur fez a defesa tranquila. O Palmeiras ampliou aos 18. Lucca escorregou próximo da área, Wesley recuperou para o Palmeiras e tocou na área, Murilo Dourado chegou livre no lace e estufou a rede. Nos acréscimos, Lorenzo foi expulso após falta no camisa 9 palmeirense, que saía na cara do gol.