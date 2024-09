Nestor sumiu? Por onde anda o herói do São Paulo na Copa do Brasil

Um ano atrás, Rodrigo Nestor fazia o gol que deu ao São Paulo seu primeiro título da Copa do Brasil. Hoje, o meio-campista "sumiu" do time, destacou o colunista André Hernan, no De Primeira.

Nestor ficou muito tempo parado por lesão, e a volta dele à equipe não é prioridade para Luis Zubeldía, apontou Hernan. Segundo ele, o jogador está no fim da fila no meio-campo tricolor.

O Nestor sumiu, sumiu do São Paulo. Ele é hoje talvez a terceira opção, muitas vezes até a quarta opção no meio-campo. É um jogador versátil, que pode fazer o lado esquerdo, só que você tem o Ferreirinha e agora aparece o William Gomes, um jogador mais de ponta, agudo. O Rodrigo Nestor é um volante pelo lado esquerdo, um cara que joga infiltrado, não tão marcador, mas também com a função de marcação. Hoje, ele sumiu do time.

Em 2021, ele foi titular com Crespo, foram 55 jogos e 42 como titular. Em 2022, com Rogério Ceni, que foi o melhor momento dele, quando ele jogava por dentro, foram 77 jogos, 62 como titular, fez oito gols. Em 2023, com Dorival, veio a consagração: o título da Copa do Brasil com o gol dele no Morumbi. Foram 53 partidas que ele fez como titular com o Dorival Júnior, fora o gol da final, aquela coisa de ser fundamental. Sendo que no título paulista, com o Crespo, ele deu passe para o gol do Luciano. Só que agora teve a lesão, ele ficou quatro meses e meio parado, tem toda a recuperação, mas o Zubeldía não o vê hoje como uma prioridade no time. André Hernan

