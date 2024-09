Max e Space transmitem últimas duas rodadas do Paulistão Feminino

Depois de mais um mês de pausa, o Campeonato Paulista Feminino está de volta. Nesta quarta-feira e no próximo domingo, a TNT Sports realiza a cobertura completa de dois confrontos das rodadas finais da primeira fase da competição estadual. A Max e o Space transmitem o duelo entre Marília e Corinthians, e o Majestoso entre Corinthians e São Paulo.

Na última colocação do torneio e sem somar nenhum ponto em nove partidas, o Marília recebe o Corinthians em casa e tenta um surpreendente triunfo. Já o Timão almeja a liderança geral e vai em busca da vitória no interior do estado.

No domingo, Corinthians e São Paulo protagonizam um clássico de arrepiar e repleto de rivalidade, válido pela última rodada do Paulistão Feminino. No momento, o Tricolor ocupa a terceira posição da competição e também quer o título.

Quarta-feira, 25/9

16h45 - Pré-jogo

17h - Marília x Corinthians (Max e Space)

19h - Encerramento

Domingo, 29/9

10h45 - Pré-jogo

11h - Corinthians x São Paulo (Max e Space)

13h - Encerramento