Técnico cobra expulsão de Endrick após entrada forte: 'Intenção de pegar'

O técnico Luís García, do Alavés, reclamou de uma possível expulsão de Endrick durante o jogo contra o Real Madrid, nesta terça-feira (24), pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

Luís García protestou por causa de um lance que aconteceu no final do jogo. Endrick se desentendeu com o zagueiro Mouriño e tentou dar um chute no adversário.

Endrick recebeu o cartão amarelo pela ação. A escolha do árbitro pelo amarelo ao invés do vermelho não agradou o treinador do Alavés.

Não é que parece para vermelho, era para vermelho. Teríamos de ter jogado os últimos 10 minutos contra 10 jogadores do Real Madrid. Talvez não teríamos vencido, mas teríamos de jogar os últimos 10 minutos contra 10. Ninguém pode dizer que não é vermelho. É um cartão vermelho, ele teve a intenção de pegar. Todo mundo vê isso. Por que não foi para o VAR? Não sei, pergunte a eles. Luís García, em entrevista coletiva

O treinador espanhol foi flagrado conversando com Ancelotti após o final do jogo. García explicou que citou o lance de Endrick, enquanto que o técnico do Real reclamou do excesso de cartões amarelos à sua equipe por reclamação.

Não houve discussão. Carlo é um fenômeno. Ele disse que um cartão amarelo não deveria ter sido dado e eu disse a ele que o vermelho era claro. Talvez alguns cartões amarelos para o Real Madrid tenham sido excessivos, mas o cartão vermelho não é contestável.

Endrick fica no quase, mas Real vence Alavés

O Real Madrid venceu o Alavés por 3 a 2, em casa, pelo Campeonato Espanhol. Lucas Vázquez, Mbappé e Rodrygo marcaram os gols dos Merengues no jogo. Benavidez e Kike García fizeram pelos visitantes.

Endrick entrou ao longo do segundo tempo e teve duas chances claras. O brasileiro acertou a trave logo depois de entrar e parou em defesa do goleiro Sivera já nos acréscimos.