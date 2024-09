Hernan: Com futuro incerto, Gabigol 'foca no hoje' e cogita adeus grandioso

O colunista André Hernan contou no De Primeira que Gabigol está focado no presente e pretende deixar o Flamengo pela porta da frente, caso não renove seu contrato no final da temporada.

Segundo Hernan, Gabigol quer uma despedida à altura do peso de suas conquistas no Rubro-Negro. Por ora, o atacante trabalha para estar 100% na reta final da temporada e será relacionado para o jogo decisivo contra o Peñarol, fora de casa, pela Libertadores.

O Gabigol, o que eu tenho de informação, é que na cabeça dele ainda não tem futuro. Não tem um clube que ele já tenha algo alinhado, não tem proposta como teve a do Palmeiras, que o Palmeiras retirou porque o Gabigol não estava afim de assinar pré-contrato para ficar no Flamengo até o final do ano. Qual a ideia do Gabigol? Viver o hoje, o Gabigol está vivendo intensamente o hoje, vai dar o máximo, quer jogar na Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, onde for escalado, ele quer jogar.

Ah, mas se não renovar no fim do ano. Beleza, ele vai seguir o futuro dele e ele quer uma despedida digna do tamanho que ele tem no Flamengo, do tamanho das conquistas que ele teve no clube. Então, esse é o pensamento do Gabigol hoje: viver o momento, o amanhã vai resolver depois. O que ele quer é sair grande do Flamengo, do tamanho que ele construiu a carreira dele no Flamengo, dos títulos que conquistou. André Hernan

Corinthians: Após susto, Depay só pode jogar 30 ou 40 minutos, diz Samir

Após o susto na estreia com a camisa do Corinthians, Memphis Depay está relacionado para o jogo de hoje (24) contra o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela Sul-Americana. Memphis não teve lesão constatada no tornozelo e tem condições físicas de atuar de 30 a 40 minutos, apurou Samir Carvalho.

Rodrigo Nestor sumiu? Por onde anda o herói do São Paulo na Copa do Brasil

Um ano atrás, Rodrigo Nestor fazia o gol que deu ao São Paulo seu primeiro título da Copa do Brasil; hoje, ele "sumiu" do time, destacou André Hernan. O jogador ficou muito tempo parado por lesão, e a volta dele à equipe não é prioridade para Luis Zubeldía.

