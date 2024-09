Palmeiras se reapresenta com novidade; Estêvão segue fora dos treinamentos

Palmeiras se reapresenta com novidade

Depois de um dia de folga, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, na tarde desta terça-feira (24), após vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, pelo Brasileirão. A equipe deu início à preparação para enfrentar o Atlético-MG, seu próximo adversário.

A comissão técnica liderada por Abel Ferreira comandou inicialmente um trabalho técnico de marcação e opções de passe em campo reduzido. Depois, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Mané Garrincha realizaram um complemento físico, e os demais disputaram minijogos de cinco contra cinco.

O meio-campista Gabriel Menino participou do treino sem limitações e integrado ao restante do elenco. Assim, pode voltar a ser opção para o duelo contra o time mineiro. O atleta vinha em processo de transição física depois de se recuperar de uma lesão na coxa esquerda.

Por outro lado, o Verdão seguiu com outras baixas, como são os casos de Estêvão (lesão na coxa esquerda) e Mayke (lesão na panturrilha direita) e Marcos Rocha (mialgia na coxa direita). Este último virou desfalque antes do jogo contra o Vasco e não viajou a Brasília. Estêvão seguiu tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance na parte interna.

O trio segue o cronograma de recuperação com o Núcleo de Saúde e Performance. Além deles, também são desfalques Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo) e Marcelo Lomba (pubalgia).

O Palmeiras entra em campo no sábado, quando enfrenta o Atlético-MG, em duelo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).