Fotógrafo brasileiro é finalista de prêmio com foto de ippon do filho

O fotógrafo Anderson Neves, da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), está entre os finalistas do World Sports Photography Awards ao registrar uma foto de um ippon do próprio filho, Ernane Neves.

O que aconteceu

Anderson Neves está entre os 30 finalistas da categoria "amador". Ele se enquadrou na categoria por ter outra profissão além da fotografia.

A foto foi tirada durante a Seletiva Nacional de Judô Sub-21 de 2024. A competição serve para a formação da seleção brasileira que vai participar do circuito mundial.

Anderson registrou o golpe da vitória de Ernane Neves. O clique mostra o momento exato em que o atleta leva o adversário ao ar, antes da queda no tatame.

É uma surpresa que me faltam palavras, ter uma foto minha entre as 30 melhores do mundo. Um clique feito de uma das lutas do meu filho, Ernane, que, na ocasião, disputava a Seletiva Nacional e voltava de lesão. Sou militar de carreira e a fotografia para mim é um hobbie que comecei dentro da minha família e aos poucos estou levando para a família do judô brasileiro e, agora, oficialmente, para o mundo. Anderson Neves, à CBJ

A decisão da foto vencedora será feita por uma equipe de especialistas. As 30 finalistas ainda vão passar por algumas etapas de julgamento até serem definidos os três primeiros colocados.