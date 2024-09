Diniz detalha negociação com Cruzeiro e vê Cássio com 'condições de jogar com os pés'

Novo treinador do Cruzeiro, Fernando Diniz foi oficialmente apresentado nesta terça-feira (24), na Toca da Raposa 2. Ele detalhou um pouco dos bastidores da rápida negociação entre as partes e revelou que o primeiro contato com o clube mineiro aconteceu na madrugada de domingo para segunda, antes do anúncio da demissão de Seabra.

Fernando Seabra foi demitido do Cruzeiro na manhã da última segunda-feira. Poucas horas depois, a Raposa confirmou o acerto com Diniz.

"O contato começou lá pela 00h, talvez um pouco mais. Até assustei um pouco com o horário. Mas foi um acerto rápido. É um time que está em reconstrução, tem uma estrutura muito grande. Com a vinda do Pedro (Lourenço, dono da SAF), do Alexandre (Mattos, diretor de futebol) e do staff, está se reestruturando para conseguir coisas grandes, então é uma coisa que não tive nenhuma dificuldade para aceitar", disse.

"Era um desejo pessoal de estar aqui, estou muito feliz. Foi muito fácil o acerto, muito rápido. Agora precisamos colocar isso em uma velocidade cada vez maior para conseguirmos os objetivos que desejamos", acrescentou.

Em seu último time, o Fluminense, Fernando Diniz conseguiu impor seu estilo de jogo no qual contava com saída de jogo com muitos passes. Seus jogadores do setor defensivo, incluindo o goleiro Fábio, saiam jogando mesmo sob forte pressão do adversário.

Diniz foi questionado quanto a fazer o mesmo com Cássio. O atual goleiro cruzeirense cometeu alguns erros ao longo da carreira jogando com os pés.

"Para mim é algo muito natural. Vocês (Cruzeiro) tiveram um goleiro aqui com quase 1000 mil jogos que não jogava com o pé, até menos que o Cássio. Ele passou a ser uma figura central no modelo de jogo do Fluminense e ajudou a gente imensamente, que é o Fábio, com 42 anos. Jogou muito bem, e fizemos muitos gols com a participação do Fábio. Então não é nenhum problema. Inclusive acho que o Cássio é um jogador com os pés que já tem estimulos do tempo do Corinthians, gosta de jogar com os pés. Então, na minha opinião, discordo de vocês, ele é um jogador que tem totais condições de jogar com os pés e ajudar o Cruzeiro como já tem ajudado", comentou.

"Se vocês analisaram o jogo do Cássio, ele é um goleiro de bola média e longa muito boa. Nos jogos contra o Libertad e o Cuiabá, a gente viu o Cruzeiro gerar ataques que se originou dos pés de Cássio. Então, para mim, ele faz mais parte da solução do que de um problema. O Robertinho (treinador de goleiro) já está fazendo o trabalho dele e é um dos grandes treinadores de goleiro do Brasil, então estamos bem amparados", completou.

A estreia de Fernando Diniz pelo Cruzeiro ocorrerá na próxima quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), quando receberá o Libertad, do Paraguai, no Mineirão, pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Por ter vencido o jogo de ida, em Assunção, por 2 a 0, os brasileiros possuem grande vantagem para o confronto.