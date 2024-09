Em casa, Ponte Preta desperdiça pênalti e é derrotada pelo América-MG na Série B do Brasileirão

Na noite desta terça-feira, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta perdeu de 2 a 0 para o América-MG, no Estádio Moisés Lucarelli. Os gols da partida foram anotado por Adyson, ainda na primeira etapa, e Jonathas, na reta final do confronto. Elvis desperdiçou um pênalti que poderia igualar o placar.

Com a derrota, a Ponte Preta desperdiçou a chance de aumentar sua vantagem em relação ao Z4 da competição. A Macaca continua no 13º lugar com 32 pontos, apenas três na frente do Brusque (29), que abre a zona de rebaixamento. Do outro lado, o América-MG ultrapassou o Ceará e assumiu a sexta colocação, com 44 unidades. O Mirassol, que abre o G4, contabiliza 46 unidades.

Pela 29ª rodada, a Ponte Preta encara o líder Novorizontino, às 21h (de Brasília) da próxima segunda-feira (30), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Já o América-MG, neste sábado, às 16h, encara o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

O América-MG inaugurou o marcador aos 36 minutos da etapa inicial no Moisés Lucarelli. Adyson recebeu assistência de Fernando Elizari e mandou a bola para o fundo das redes.

Aos 36 minutos da etapa final, a Ponte Preta teve a chance de empatar o confronto. Elvis assumiu uma penalidade máxima e desperdiçou, mantendo o 0 no placar da Macaca.

Cinco minutos depois, aos 41, o América-MG não perdoou e aumentou a vantagem. Fabinho passou para Jonathas mandar para o fundo do gol.

Para finalizar, aos 47, já nos acréscimos, Gabriel Risso, da Ponte Preta, foi expulso.