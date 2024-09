Cristiane tem feitos reconhecidos entra para o Livro dos Recordes em quatro categorias

A atacante Cristiane, hoje no Flamengo, entrou para o Livro dos Recordes em quatro categorias. A brasileira foi reconhecida como a maior artilheira do futebol feminino em Jogos Olímpicos, maior artilheira olímpica de todos os tempos (entre homens e mulheres), mais gols marcados em uma única edição de Copa Libertadores feminina e jogadora mais velha a marcar um hat-trick em uma edição de Copa do Mundo feminina.

Cris disputou quatro edições de Jogos Olímpicos em sua carreira, Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016. A atacante conquistou duas medalhas de prata (2004 e 2008) e marcou 14 gols ao todo, tornando-se a maior artilheira do torneio olímpico, tanto no feminino, quanto no masculino.

Durante a Copa do Mundo feminina de 2019, disputada na França, Cristiane se tornou a jogadora mais velha da história a anotar um hat-trick na competição, aos 34 anos de idade. No dia 9 de junho, a atacante anotou todos os três gols do Brasil na vitória sobre a Jamaica, pela primeira rodada da fase de grupos.

Por fim, em 2009, enquanto ainda defendia o Santos, Cris foi artilheira da Copa Libertadores feminina na campanha do título do Peixe. A atacante marcou 15 gols, em apenas seis jogos, portanto a jogadora com mais tentos em uma única edição do torneio.