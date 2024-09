Corinthians domina Fortaleza com Memphis garçom e vai à semi da Sula

O Corinthians fez a lição de casa com categoria, venceu o Fortaleza por 3 a 0 na Neo Química Arena e confirmou a vaga na semifinal da Sul-Americana.

O Timão brilhou no segundo tempo após 0 a 0 no intervalo. Romero, Igor Coronado e Pedro Henrique marcaram. A assistência do último gol foi de Memphis Depay. O time de Ramón Díaz não perdeu o controle da partida em momento nenhum.

O Corinthians havia vencido por 2 a 0 na ida, mesmo com reservas, e chegou a 5 a 0 na soma dos dois duelos. Uma goleada sobre o Fortaleza.

Memphis Depay jogou por pouco mais de 30 minutos e deixou novamente uma boa impressão. Os treinadores pouparam alguns titulares pensando no Brasileirão. Ramón Díaz não começou com Fagner, Matheus Bidu, Charles e Rodrigo Garro. Vojvoda deixou Titi, Kuscevic, Hércules, Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero no banco.

Memphis Depay em ação durante Corinthians x Fortaleza, duelo da Sul-Americana Imagem: Alexandre Schneider/Getty Images

O Timão enfrentará Athletico ou Racing na semifinal. O Furacão venceu por 1 a 0 na Ligga Arena e tem a vantagem do empate para o duelo de quinta-feira no Estádio Presidente Perón.

O Corinthians voltará a campo no domingo para enfrentar o São Paulo, pelo Brasileirão, no Mané Garrincha. O Fortaleza receberá o Cuiabá, no mesmo dia. Os jogos são válidos pela 28ª rodada do torneio nacional.

Nas semifinais da Sul-Americana e da Copa do Brasil, o Corinthians agora busca se afastar do Z4. O Timão é o 17º. O Fortaleza, na terceira colocação, agora foca apenas na briga pelo título.

Primeiro tempo morno

A etapa inicial foi de poucas emoções na Neo Química Arena. Com 2 a 0 de vantagem, o Corinthians se expôs um pouco e neutralizou as principais jogadas do Fortaleza.

A grande chance do jogo ocorreu aos 11 minutos, quando Yuri Alberto pressionou Cardona, e a bola sobrou limpa para Igor Coronado. O meia bateu em cima do goleiro João Ricardo.

Já aos 13, Zé Welison driblou André Ramalho e obrigou Hugo Souza a fazer boa defesa. As oportunidades em sequência pareciam indício de uma partida movimentada, mas o cenário foi de muita marcação e pouca criatividade.

Corinthians passeia na etapa final

O Fortaleza voltou mais ligado para a etapa final e quase abriu o placar aos 6 minutos, quando Félix Torres saiu jogando errado, Marinho ganhou, e Breno Lopes parou em saída perfeita do goleiro Hugo Souza.

No minuto seguinte, Marinho cruzou na medida, e Renato Kayzer, livre na pequena área. botou por cima do gol. E quem não faz... Toma. Yuri Alberto fez uma inversão perfeita para Romero, que deixou Felipe Jonatan na saudade e bateu João Ricardo. 1 a 0 na arena, 3 a 0 no agregado.

O gol do Corinthians desmontou o Fortaleza, e o segundo veio quatro minutos depois. Yuri Alberto cruzou, Romero bateu, João Ricardo espalmou, e Igor Coronado aproveitou o rebote.

A torcida do Timão gritou "eliminado", parte dos visitantes deixaram o estádio, e Ramón Díaz, quase que num golpe final, chamou Memphis Depay para delírio dos corintianos.

O Fortaleza tentou uma reação rápida e marcou com Breno Lopes aos 16 minutos. O lance foi anulado por impedimento.

O gol invalidado murchou o Leão, que ofereceu pouco perigo até o Corinthians marcar mais um. Garro acionou Memphis Depay, que deixou Pedro Henrique sozinho na pequena área para empurrar: 3 a 0.

Lances importantes

Por muito pouco. Aos 11 minutos, Igor Coronado teve chance clara após Yuri Alberto atrapalhar a saída de bola de Cardona. Na pequena área, o meia bateu em cima do goleiro João Ricardo.

Hugo Souza! No sexto minuto do segundo tempo, Félix Torres saiu jogando errado, Marinho botou na frente, e Hugo saiu do gol de forma perfeita para evitar a abertura de placar de Breno Lopes. No minuto seguinte, Marinho cruzou na medida, e Renato Kayzer, livre na pequena área. botou por cima do gol.

Quem não faz, toma. Aos nove minutos, Yuri Alberto fez uma inversão perfeita para Romero, que driblou Felipe Jonatan e bateu no canto. 1 a 0 Corinthians.

2 a 0. No minuto 13, Yuri cruzou, Romero finalizou e Igor Coronado aproveitou o rebote de João Ricardo.

Anulado. Quando o placar marcava 16 jogados, Breno Lopes recebeu de Lucero e deslocou Hugo Souza. O lance foi invalidado por impedimento.

3 a 0. Aos 36 minutos, Garro lançou Depay, que driblou bonito e passou para Pedro Henrique empurrar.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 x 0 FORTALEZA

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 24 de setembro de 2024 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Assistentes: Claudio Urrutia e Miguel Rocha (ambos do Chile)

VAR: Juan Lara (Chile)

Público: 44.680

Renda: R$ 2.510.922,50

Cartões amarelos: Matheuzinho (Corinthians) e Emmanuel Martínez, Renato Kayzer, Breno Lopes e Brítez (Fortaleza)

GOLS:

Corinthians: Romero, Igor Coronado e Pedro Henrique, aos 9, 13 e 36 minutos do 2T

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; José Martínez (Ryan), Breno Bidon (Rodrigo Garro), Carrillo (Charles) e Igor Coronado; Romero (Memphis Depay) e Yuri Alberto (Pedro Henrique). Técnico: Ramón Díaz

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Britez, Cardona e Felipe Jonatan; Zé Welison, Pedro Augusto (Matheus Rossetto), Emmanuel Martínez (Breno Lopes) e Pochettino (Calebe); Marinho (Yago Pikachu) e Renato Kayzer (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda