Footstats: as notas de Romero, Memphis e companhia na vitória corintiana

Do UOL, em São Paulo

Romero foi eleito, de acordo com o Footstats, o melhor jogador do Corinthians na vitória de 3 a 0 sobre o Fortaleza, em jogo disputado na noite desta terça (24) pela Sul-Americana: o atacante terminou com nota 6,4. O goleiro Hugo Souza e o atacante Pedro Henrique também acabaram como destaques.

As menores notas da equipe titular de Ramón Díaz ficaram com Carrillo: o peruano recebeu apenas 6,1.

Memphis Depay saiu novamente do banco de reservas e deu assistência. O holandês cravou 6,6 no site especializado.

Veja todas as notas do Corinthians

Hugo Souza: 7,3

Matheuzinho: 6,7

Félix Torres: 6,6

André Ramalho: 6,4

Hugo: 6,2

Martínez: 7,2

Bidon: 6,5

Coronado: 7,0

Carrillo: 6,1

Romero: 7,5

Yuri Alberto: 6,5

(Memphis): 6,6

(Garro): 6,6

(Pedro Henrique): 7,3

(Ryan): 6,4

(Charles): 6,5