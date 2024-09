Ramón escala Corinthians com Carrillo e sem Memphis em decisão; veja times

O Corinthians está escalado para o duelo decisivo contra o Fortaleza, válido pela volta das quartas de final da Sul-Americana, que começa às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (24). O jogo ocorre na Neo Química Arena.

O time paulista vai ao gramado com: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Hugo; Martínez, Bidon e Coronado; Carrillo, Romero e Yuri Alberto.

Ramón Díaz optou por deixar o astro Memphis Depay no banco. É esperado, no entanto, que o holandês ganhe mais minutos entrando no decorrer do embate.

Já o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda tem: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona, Felipe Jonatan; Zé Welison, Pedro Augusto e Pochettino; Marinho, Emmanuel Martínez e Renato Kayzer.

Os paulistas venceram por 2 a 0 no duelo de ida. Em caso de vitória do Fortaleza por dois gols de diferença, a decisão fica nas penalidades máximas.