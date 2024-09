Como política de contratações deixou base em segundo plano no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo é um dos clubes que mais investem em categorias de base no futebol brasileiro, mas também um dos que menos utiliza de maneira efetiva os jovens. Se outras equipes têm garotos como destaque, no rubro-negro o pouco espaço causado pelas contratações dificulta que as crias da casa ganhem minutos significativos no elenco.

Política de contratações

Existem alguns casos de atletas que tiveram continuidade. O último deles foi João Gomes, que se tornou importante dentro do elenco e depois acabou vendido. No grupo atual, Wesley ainda tenta se consolidar e vive bom momento. Matheus Cunha já foi titular, mas hoje é reserva. Matheus Gonçalves, Lorran, Evertton Araújo e Cleiton ainda buscam minutagem significativa.

São poucos que ganham protagonismo. Outros nomes como Hugo Souza, Matheuzinho, Thuler, Hugo Moura, Victor Hugo, Matheus França, Lincoln, Reinier, Lázaro, Rodrigo Muniz, Ramon e Natan apareceram bem em certo momento, mas logo deixaram o clube ou perderam espaço para atletas mais badalados.

Tite indicou que poderia dar mais minutos nesta temporada, mas na prática isso não aconteceu. Dos 11 reservas contra o Grêmio no domingo, nenhum deles havia entrado em campo com o treinador em 2024.

É comum que vários garotos completem o treino do profissional, mas não que joguem. Quando o número de jovens é alto, a comissão técnica da base também participa da atividade. Geralmente eles são relacionados, mas pouco saem do banco.

Não é só com Tite que isso aconteceu. Desde 2019, com o alto investimento em contratações, o Flamengo deixou para trás a prioridade para os garotos. As carências do elenco geralmente são resolvidas no mercado de transferências.

Nomes como Gonzalo Plata, Michael, Alex Sandro e Alcaraz passaram na frente de todos os garotos. Eles chegaram na última janela de transferências ao clube e, mesmo com as carências em vários setores, os jovens não receberam tanto destaque.

O momento em que a base aparece mais é o Estadual. As comissões, inclusive, já traçam o planejamento do início do ano levando isso em conta. A estratégia de utilizar os jovens no início da temporada é algo que o Flamengo vem fazendo desde 2018.

Veja os jogadores da base usados desde 2019

2024

Matheus Cunha - 11 jogos - 11 como titular

Cleiton - 3 jogos - 3 como titular

Wesley - 36 jogos - 22 como titular

Daniel Sales - 1 jogo - 0 como titular

Zé Wellinton - 2 jogos (Carioca) - 2 como titular

Lucyan - 2 jogos - 0 como titular

Iago - 1 jogo (Carioca) - 0 como titular

Gabriel Noga - 1 jogo (Carioca) - 1 como titular

Matheuzinho - 1 jogo (Carioca) - 1 como titular

Santiago Ocampos - 2 jogos (Carioca) - 1 como titular

Diegão - 2 jogos (Carioca) - 2 como titular

Victor Hugo - 22 jogos - 3 como titular

Igor Jesus - 17 jogos - 6 como titular

Evertton Araújo - 15 jogos - 4 como titular

Wallace Yan - 2 jogos - 0 como titular

Rayan Lucas - 4 jogos (Carioca) - 2 como titular

Felipe Teresa - 1 jogo - 0 como titular

Lorran - 24 jogos - 11 como titular

Matheus Gonçalves - 14 jogos - 3 como titular

Werton - 4 jogos - 2 como titular

Welinton - 1 jogo (Carioca) - 0 como titular

Thiaguinho - 1 jogo (Carioca) - 1 como titular

Petterson - 2 jogos (Carioca) - 2 como titular

Pedro Estevam - 1 jogo (Carioca) - 0 como titular

2023

Matheus Cunha - 36 jogos - 35 como titular

Gabriel Noga - 2 jogos (Carioca) - 1 como titular

Ramon - 1 jogo (Carioca) - 1 como titular

Marcos Paulo - 1 jogo (Carioca) - 1 como titular

Wesley - 54 jogos - 44 como titular

Matheuzinho - 25 jogos - 13 como titular

Cleiton - 3 jogos (Carioca) - 3 como titular

Diegão - 1 jogo (Carioca) - 0 titular

Victor Hugo - 46 jogos - 20 como titular

Evertton Araújo - 3 jogos (Carioca) - 1 como titular

Igor Jesus - 9 jogos - 5 como titular

Matheus França - 27 jogos - 11 como titular *vendido depois

Werton - 3 jogos (Carioca) - 2 como titular

Mateusão - 7 jogos - 4 como titular

Matheus Gonçalves - 13 jogos - 1 como titular

Lorran - 4 jogos (Carioca) - 1 como titular

Pedrinho - 1 jogo - 0 como titular

Petterson - 2 jogos (Carioca) - 0 como titular

André Luiz - 5 jogos - 0 como titular

Thiaguinho - 2 jogos (Carioca) - 2 como titular

2022

Matheus Cunha - 2 jogos (Carioca) - 2 como titular

Hugo Souza - 31 jogos - 30 como titular

Richard - 1 jogo (Carioca) - 0 como titular

Matheuzinho - 48 jogos - 35 como titular

Gabriel Noga - 4 jogos (Carioca) - 4 como titular

Cleiton - 6 jogos - 4 como titular

Wesley - 2 jogos (Carioca) - 2 como titular

Marcos Paulo - 5 jogos - 3 como titular

Yuri - 2 jogos (Carioca) - 2 como titular

João Gomes - 64 jogos - 49 como titular

Victor Hugo - 37 jogos - 17 como titular

Matheus França - 24 jogos - 9 como titular

Igor Jesus - 6 jogos - 3 como titular

Daniel Cabral - 2 jogos - 1 como titular

Kayke David - 4 jogos - 0 como titular

Mateusão - 9 jogos - 2 como titular

Thiaguinho - 2 jogos (Carioca) - 2 como titular

Lázaro - 45 jogos - 19 como titular

Pedrinho - 1 jogo - 0 como titular

Matheus Gonçalves - 3 jogos - 0 como titular

Werton - 3 jogos - 0 como titular

Ryan Luka - 1 jogo - 0 como titular

Petterson - 4 jogos - 0 como titular

André Luiz - 3 jogos - 2 como titular

2021

Hugo Souza - 13 jogos - 11 como titular

Gabriel Batista - 15 jogos - 15 como titular

Natan - 3 jogos (Carioca) - 3 como titular

Wesley - 1 jogo - 1 como titular

Ramon - 24 jogos - 13 como titular

Gabriel Noga - 5 jogos - 4 como titular

Matheuzinho - 58 jogos - 35 como titular

Lucas André - 1 jogo (Carioca) - 0 como titular

Max Alves - 14 jogos - 2 como titular

João Gomes - 44 jogos - 25 como titular

Hugo Moura - 20 jogos - 8 como titular

Richard Ríos - 4 jogos (Carioca) - 0 como titular

Matheus França - 2 jogos - 0 como titular

Yuri - 2 jogos - 1 como titular

Daniel Cabral - 3 jogos - 1 como titular

Pepê - 7 jogos - 6 como titular

Gabriel Barros - 4 jogos (Carioca) - 0 como titular

Rodrigo Muniz - 25 jogos - 8 como titular

Mateusão - 2 jogos (Carioca) - 0 como titular

Werton - 2 jogos - 0 como titular

André Luiz - 1 jogo - 1 como titular

Ryan Luka - 3 jogos - 0 como titular

Thiaguinho - 7 jogos - 3 como titular

Lázaro - 13 jogos - 2 como titular

Vitor Gabriel - 8 jogos - 4 como titular

2020

Hugo Souza - 27 jogos - 25 como titular

Gabriel Batista - 7 jogos - 7 como titular

César - 11 jogos - 9 como titular

Matheuzinho - 21 jogos - 11 como titular

Thuler - 12 jogos - 9 como titular

Gabriel Noga - 5 jogos - 3 como titular

Natan - 15 jogos - 13 como titular

Rafael Santos - 4 jogos (Carioca) - 4 como titular

Otávio - 1 jogo - 1 como titular

Matheus Dantas - 4 jogos (Carioca) - 4 como titular

Ramon - 12 jogos - 6 como titular

Richard Ríos - 3 jogos - 1 como titular

Daniel Cabral - 1 jogo - 0 como titular

Hugo Moura - 4 jogos (Carioca) - 4 como titular

Pepê - 16 jogos - 2 como titular

Vinícius Souza - 4 jogos (Carioca) - 4 como titular

João Gomes - 14 jogos - 4 como titular

Yuri - 1 jogo - 0 como titular

Guilherme Bala - 3 jogos - 1 como titular

Vitor Gabriel - 3 jogos (Carioca) - 3 como titular

Rodrigo Muniz - 13 jogos - 5 como titular

Bill - 2 jogos (Carioca) - 1 como titular

Lázaro - 4 jogos - 0 como titular

Lucas Silva - 4 jogos (Carioca) - 3 como titular

Wendel Silva - 3 jogos (Carioca) - 0 como titular

Lincoln - 20 jogos - 4 como titular

Yuri César - 4 jogos (Carioca) - 4 como titular

2019