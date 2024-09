City vence Watford com gol 'brasileiro' e avança na Copa da Liga Inglesa

O Manchester City bateu o Watford nesta terça-feira (24) por 2 a 1, no Etihad Stadium, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. Os gols dos mandantes foram marcados por Jérémy Doku e Matheus Nunes — brasileiro naturalizado português. Tom Ince descontou para os Hornets.

Para a partida desta terça-feira, o Manchester City apostou em uma formação alternativa em relação ao time que normalmente inicia os jogos. Os comandados de Pep Guardiola disputaram a partida apenas 49 horas depois do empate em 2 a 2 com o Arsenal, pela Premier League.

O próximo compromisso do City será neste sábado, às 8h30 (de Brasília), contra o Newcastle, pela Premier League, no St. James' Park. O Watford, por sua vez, encara o Sunderland, também no sábado, às 11h, em casa, pela Championship (2ª divisão inglesa).

Como foi o jogo

O placar foi aberto logo aos cinco minutos de partida com o belga Jérémy Doku. Após saída errada do Watford, Jack Grealish dominou e tocou para Doku, que dominou de letra e bateu bem, de forma cruzada.

O luso-brasileiro Matheus Nunes recebeu na entrada da área de Rico Lewis aos 38 minutos e ampliou para os donos da casa, batendo no canto com o pé esquerdo. Este foi o primeiro gol do meia com a camisa do clube, após mais de um ano desde que chegou.

Aos 41 do segundo tempo, o Watford colocou fogo no jogo ao descontar. Thomas Ince pegou a bola de fora da área durante um contra-ataque, ajeitou e mandou um ótimo chute colocado para colocar os visitantes de volta na partida.

Apesar da pressão da equipe nos minutos finais, o Manchester City conseguiu se segurar e saiu com a classificação.