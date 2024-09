Com Memphis no banco e Carrillo titular, Corinthians está pronto para enfrentar Fortaleza; veja escalação

O Corinthians está definido para enfrentar o Fortaleza pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena. Para o duelo, o técnico Ramón Díaz optou escalar André Carrillo como titular, algo inédito desde que o meia-atacante peruano foi contratado. Já Memphis, contratação mais badalada nesta temporada, inicia novamente no banco de reservas.

O sistema defensivo do Timão está bem modificado em relação à equipe que venceu o Atlético-GO por 3 a 0 no final de semana. No meio-campo, Igor Coronado assume a titularidade, enquanto Rodrigo Garro começa na reserva.

Assim, o Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; José Martínez, Carrillo, Breno Bidon e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto.

Para o duelo, a comissão técnica não conta com o atacante Talles Magno, com lesão na parte posterior da coxa. O volante Raniele, que vem tratando de desconforto no adutor, também está de fora.

O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda, por sua vez, está escalado com: João Ricardo; Tinga, Britez, Tomas Cardona e Felipe Jonatan; Zé Welisson, Pedro Augusto, Emmanuel Martínez e Pochettino; Marinho e Renato Kayzer.

A bola rola às 21h30 (de Brasília) em Itaquera.