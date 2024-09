Com ajuda de Memphis Depay, Corinthians vence Fortaleza e garante vaga na semifinal da Sul-Americana

O Corinthians venceu o Fortaleza por 3 a 0 na noite desta terça-feira, na Neo Química Arena, e garantiu a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana. O triunfo do Timão contou com a ajuda de Memphis Depay, que serviu Pedro Henrique no terceiro gol e deu sua primeira assistência pelo novo clube. Com o resultado, o Timão realizou 5 a 0 no agregado da eliminatória contra o Leão do Pici.

Após um primeiro tempo de poucas emoções, o Corinthians construiu a vantagem na etapa final. Primeiro, Romero foi às redes, completando inversão de Yuri Alberto. Depois, Igor Coronado aproveitou rebote do goleiro e voltou a marcar contra o Fortaleza. Por fim, Memphis recebeu lançamento de Garro e serviu Pedro Henrique para o placar ser sacramentado.

Na semifinal, o Corinthians vai encarar o vencedor do duelo entre Athletico-PR e Racing, da Argentina. Na ida, a equipe brasileira venceu por 1 a 0 e tentará garantir vaga nas semis na quinta-feira, em Avellaneda, às 21h30 (de Brasília).

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo contra o São Paulo, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza recebe o Cuiabá no mesmo dia, também pela liga nacional.

O jogo

O primeiro tempo foi de poucas emoções em Itaquera. Aos 11 minutos, o Corinthians teve grande chance com Igor Coronado, que após desarme de Yuri Alberto no campo de ataque, ficou cara a cara com João Ricardo, mas parou no goleiro.

Aos 14, o Fortaleza respondeu com Zé Welisson, que finalizou na entrada da área para defesa de Hugo Souza. Aos 26, após jogada trabalhada pela esquerda, Breno Bidon levou perigo pelo lado do Timão com cruzamento forte, mas com pouca direção.

De forma geral, o Corinthians teve mais a posse de bola na primeira etapa e deixou o jogo em ritmo favorável para quem já tinha a vantagem do jogo da ida. Os visitantes erraram muitos passes e, consequentemente, não assustaram.

Segundo tempo

O Fortaleza voltou melhor na segunda etapa e quase abriu o placar aos oito minutos, com Renato Kayzer, em chute na pequena área que ganhou muita altura. Porém, que saiu na frente foi o Timão, com Romero, aos 10. O atacante paraguaio recebeu inversão de Romero, limpou a marcação, e bateu João Ricardo.

Logo em seguida, aos 13, o Corinthians ampliou. Yuri Alberto disparou pela esquerda e cruzou para Romero, que finalizou para defesa do goleiro adversário. No rebote, Coronado apareceu para empurrar a bola para o fundo do gol.

Faltando 10 minutos para o fim do jogo, Rodrigo Garro lançou Memphis Depay, que tirou a marcação e serviu Pedro Henrique. Sozinho na pequena área, o camisa 16 deu números finais ao duelo em Itaquera.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 3 X 0 FORTALEZA

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 24 de setembro de 2024, terça-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Piero Maza (CHI)



Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)



VAR: Juani Lara (CHI)



Público total: 44.680 pessoas



Renda: R$ 2.510.922,00



Cartões amarelos: Emmanuel Martínez, Renato Kayzer e Britez (Fortaleza)



Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Romero, aos 10, Igor Coronado, aos 13, e Pedro Henrique, aos 35 do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; José Martínez (Ryan), Carrillo (Charles), Breno Bidon (Rodrigo Garro) e Igor Coronado; Romero (Memphis Depay) e Yuri Alberto (Pedro Henrique)



Técnico: Ramón Díaz

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Britez, Tomas Cardona e Felipe Jonatan; Zé Welisson, Pedro Augusto (Matheus Rossetto), Emmanuel Martínez (Breno Lopes) e Pochettino (Calebe); Marinho (Pikachu) e Renato Kayzer (Lucero)



Técnico: Juan Pablo Vojvoda