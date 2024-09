Botafogo quita dívida superior aos R$ 6,5 milhões do clube social com o FGTS

Nesta terça-feira, através das redes sociais, o Botafogo informou que quitou mais de R$ 6,5 milhões em dívidas do clube social com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). De acordo com o clube carioca, "a medida é mais um passo importante para a regularização das dívidas fiscais e previdenciárias".

CEO do Botafogo, Thairo Arruda comentou os desafios da SAF na gestão do Clube Social: "São muitos os desafios no dia a dia da SAF e na gestão do passivo do Clube Social. Seguimos com profissionalimo e responsabilidade trabalhando no enfrentamento da dívida histórica".

Publicação de @botafogo Ver no Threads

O Botafogo se tornou SAF ainda em 2022, ao ser comprado pelo grupo de John Textor, a Eagle Holding Football. Desde então, o clube vem trabalhando para diminuir as dividas.

Dentro do campo, o Botafogo também vem conquistando bons resultados. Atualmente, a equipe ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro e está nas quartas de final da Libertadores.

O próximo compromisso do Botafogo será contra o São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). A partida no Morumbis é válida pela volta das quartas de final da Libertadores.