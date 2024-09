Varini valoriza empate fora de casa, e Mycael demonstra gratidão com oportunidade no gol do Athletico-PR

Em um jogo muito equilibrado, Athletico-PR e Criciúma empataram sem gols neste domingo, no estádio Heriberto Hulse, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado não ajudou nenhuma das equipes, que lutam para se distanciar da zona de rebaixamento. Entretanto, o técnico Martín Varini preferiu valorizar o ponto conquistado fora de casa.

"Foi uma partida disputada. A gente queria ganhar, mas não perdemos também. Sabíamos que o contexto do jogo seria muito difícil com eles jogando em casa. Poderíamos ter mais a bola e não ter sofrido tanto, mas melhoramos em não tomar gol. Sabemos que estamos construindo algo muito forte para a temporada. Foi um ponto importante", afirmou o treinador.

Com a saída de Bento para o Al-Nassr e alguns jogos ruins de Léo Linck, o goleiro Mycael ganhou a titularidade no gol do Athletico-PR. O jogador de 20 anos falou sobre sua relação com os dois atletas e se mostrou grato com o momento que vive.

"Sobre o Léo e o Bento, são excelentes profissionais. Estou tendo o meu momento agora por decisão do staff e da comissão técnica, foi algo pensado. O Léo sempre procura me ajudar com a experiência que ele já teve no profissional. Sou muito grato a todos eles", disse o goleiro.

Com o empate, o Athletico-PR tem 31 pontos em 25 jogos no Campeonato Brasileiro, estando na 13ª posição na competição. Por sua vez, o próximo compromisso do Furacão é pela Copa Sul-Americana. A equipe paranaense enfrenta o Racing-ARG, no El Cilindro, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio continental.