Torcedor do Fortaleza tatua autógrafo de CEO do clube na testa; veja

Após a vitória do Fortaleza sobre o Bahia por 4 a 1 no sábado (21), o torcedor do Fortaleza, Douglas Sousa, conhecido como "Toguro da Shopee", tatuou o autógrafo do CEO do Leão, Marcelo Paz, na testa.

O que aconteceu

Com 120 mil seguidores em seu Instagram, "Toguro da Shopee" publicou o momento do autógrafo e a tatuagem. O CEO do Fortaleza fez sua assinatura no rosto do torcedor, e Douglas então registrou permanentemente o nome de Marcelo Paz na testa.

Na legenda, o torcedor assegurou que "missão dada é missão cumprida". Em resposta ao vídeo, Marcelo Paz escreveu: "As definições de 'nunca imaginei isso' foram atualizadas. Muito honrado e nunca vou esquecer. Que Deus abençoe você, sua família e o nosso Fortaleza."

Marcelo Paz tem sido fundamental para a evolução do Fortaleza, que briga pela liderança do Brasileirão e uma vaga na semifinal da Sul-Americana. O CEO foi eleito pela Confut Sudamericana como o "melhor profissional de Direção Executiva Geral" do continente Sul-Americano, em agosto deste ano. Empresário foi presidente da equipe de 2017 a 2023, se tornando CEO após clube virar SAF.