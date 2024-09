Tite explica falta de oportunidades a Gabigol no Flamengo: "Não teve condições físicas ou clínicas"

Mesmo com a grave lesão de Pedro, o atacante Gabigol segue não tendo muitos minutos com a camisa do Flamengo nesta temporada. Em entrevista coletiva após a derrota para o Grêmio neste domingo, o treinador Tite explicou a falta de oportunidades ao ídolo do clube carioca.

"O técnico e a comissão tem que ter a capacidade de trabalhar o atleta e dar oportunidades para que ele possa melhorar e evoluir, não cortar a cabeça no primeiro erro. Não sei quanto foi o tempo, mas foi muito tempo em que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. Quando cheguei ao Flamengo, ele estava assim. Ele teve uma série de problemas físicos. Quando cheguei, ele estava se recuperando. Nesse momento ele se encontra da mesma forma", disse.

"Em grosso modo, talvez o fator mais determinante tenha sido essa série de problemas físicas. Talvez. Quando esteve (em condições), oportunidades teve. As lesões, essa falta de continuidade em treinamento em alta intensidade em função dessa sequência de situações. Por exemplo, ele estava machucado, entrou contra o Vasco e sentiu no primeiro movimento. Isso acaba prejudicando a sequência dele", completou.

Auxiliar técnico de Tite, César Sampaio ainda deu mais alguns motivos para a falta minutagem de Gabigol. Ele relembrou do caso em que o atacante foi suspenso do futebol por fraudar um exame antidoping, mas conseguiu um efeito suspensivo no fim de abril.

"Ele esteve um período afastado por dopagem em um momento que esperávamos contar com ele e teve o momento do Pedro também. Temos dado minutagem a todos, e essas infelicidades atrapalharam para que ele tivesse mais oportunidades e minutos", comentou.

Na atual temporada, Gabriel Barbosa esteve em campo pelo Flamengo em apenas 26 oportunidades, totalizando cerca de 750 minutos. Foram quatro gols marcados e uma assistência.

Gabigol tem contrato com o Flamengo apenas até o fim deste ano e seu futuro é incerto. Até o momento, o jogador e o clube carioca não chegaram a um acordo para renovar o contrato.

Diante da situação, o Palmeiras se mostrou interessado em contar com Gabriel Barbosa, entretanto, após um período de conversas, o Verdão acabou se afastando da possível contratação.