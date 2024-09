Sport supera Paysandu e entra no G4 da Série B

Nesta segunda-feira, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport visitou o Paysandu no Estádio Leônidas Sodré de Castro e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Igor Cariús.

Com o resultado, o Leão entrou no G4 da competição. O time comandado por Pepa, agora em terceiro lugar, chegou aos 46 pontos. O Mirassol apresenta a mesma pontuação, mas perde nos critérios de desempate. Já o Paysandu ficou estacionado em 16º, com 30 somados, somente dois a mais em relação ao Ituano, equipe que abre o Z4.

O Paysandu retorna aos gramados na próxima sexta-feira, contra o Ituano, pela 29ª rodada da Série B. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Leônidas Sodré de Castro. Já o Sport duela diante do Mirassol no próximo domingo, desta vez às 18h30, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

O gol do triunfo saiu aos 19 minutos do segundo tempo. Igor Cariús carregou sozinho pela direita e deu um toque sutil para vencer o goleiro Diogo Silva.