Seleção Brasileira de saltos ornamentais disputa Campeonato Sul-americano com equipe renovada

O ciclo olímpico Los Angeles 2028 começa oficialmente para os saltos ornamentais do Brasil nesta terça-feira, quando a Seleção faz sua estreia no Campeonato Sul-americano de Esportes Aquáticos, em Cáli (Colômbia). Serão quatro dias de provas no Complexo Hernando Botero O'Byrne, e a principal novidade do país para a competição é a presença de uma equipe renovada. Dos oito atletas que compõem a delegação, cinco são estreantes no evento: Heloá Camelo, Caio Dalmaso, João Margiotto, Rafael Borges e Rafael Max.

"Estou muito feliz e animado em poder representar a Seleção Brasileira. Será meu primeiro Sul-americano adulto e tenho a expectativa de voltar com medalha. Ao mesmo tempo, não quero apressar os passos. Espero primeiro fazer uma boa prova, saltando do jeito que venho treinando e me dedicando todos os dias", afirma João Margiotto, que treina no Clube Semanal de Cultura Artística, de Campinas (SP), e está inscrito na prova de Plataforma 10m Individual e Sincronizado.

A Seleção conta ainda com Anna Lúcia dos Santos, Luana Lira e Luís Felipe Moura, que disputaram a última edição do Sul-americano, em 2021, na cidade de Buenos Aires (Argentina). Luana, por sinal, é a saltadora mais experiente do Brasil no evento, com 28 anos. Enquanto Luana já é uma referência na modalidade, os outros sete atletas do Brasil integram a nova geração de saltadores. Heloá Camelo e Caio Dalmaso são os caçulas da seleção, com 18 anos, e os demais não passam dos 22.

Além dos oito saltadores, a delegação conta também com os treinadores Edson Fernando Luz e Gabriel Serra, o massoterapeuta Gutemberg Martins e o chefe de equipe Hugo Parisi. Violeta Reis e Pollyana Lacerda, por sua vez, serão as árbitras brasileiras na competição.

Confira abaixo a lista de atletas brasileiros inscritos por prova:

FEMININO

Trampolim 1m: Heloá Camelo e Luana Lira



Trampolim 3m: Anna Lúcia dos Santos e Luana Lira



Plataforma 10m: Heloá Camelo



Trampolim 3m Sincronizado: Anna Lúcia dos Santos / Luana Lira

MASCULINO

Trampolim 1m: Luís Felipe Moura e Rafael Borges



Trampolim 3m: Luís Felipe Moura e Rafael Max



Plataforma 10m: Caio Dalmaso e João Margiotto



Trampolim 3m Sincronizado: Luís Felipe Moura / Rafael Borges



Plataforma 10m Sincronizado: Caio Dalmaso / João Margiotto

PROVAS MISTAS

Trampolim 3m Sincronizado: Anna Lúcia dos Santos / Rafael Max



Plataforma 10m Sincronizado: Heloá Camelo / Caio Dalmaso

DISPUTA POR EQUIPE



Atletas ainda serão definidos