São Paulo x Botafogo: onde assistir e horário do jogo pela Libertadores

O São Paulo recebe o Botafogo nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no MorumBis, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

A partida será transmitida pela Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Quem vence, avança à semifinal. As duas equipes empataram por 0 a 0 no jogo de ida, no estádio Nilton Santos. Em caso de novo empate, a decisão do semifinalista será nos pênaltis.

O São Paulo poupou o time titular visando o jogo. Luís Zubeldía mandou a campo uma equipe toda reserva na derrota para o Internacional por 3 a 1, no último domingo (22), pelo Brasileirão.

O Botafogo utilizou uma equipe mista contra o Fluminense. O time comandado por Artur Jorge venceu o rival por 1 a 0 e se manteve na liderança do Brasileirão. Para o duelo pela Libertadores, o técnico português não terá Bastos, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes; Calleri. Técnico: Luís Zubeldía

Botafogo: John; Vitinho, Alexander Barboza, Adryelson e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Savarino, Almada e Luiz Henrique; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

São Paulo x Botafogo -- Quartas de final da Libertadores 2024

Data e horário: 25 de setembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: MorumBis, em São Paulo (SP)

Transmissão: Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)