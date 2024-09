Santos empata com o Novorizontino na Vila e perde chance de virar líder da Série B

Segue tudo igual no topo da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o Santos empatou com o Novorizontino na Vila Viva Sorte, por 1 a 1, e perdeu a chance de assumir a liderança do torneio. Pablo Dyego abriu o placar a favor do Tigre, mas Otero deixou tudo igual. O time alvinegro deixou o campo sob vaias da torcida.

Com o resultado, o Peixe, na segunda posição, soma mais um ponto e atinge 50, um abaixo do Novorizontino, que se mantém na ponta da competição, com 51.

O próximo compromisso do Santos na Série B está marcado para este sábado. A equipe enfrentará o Operário-PR, na Vila Viva Sorte, pela 29ª rodada do torneio. A bola rola a partir das 18h (de Brasília).

Do outro lado, o Novorizontino recebe a Ponte Preta no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, às 21h da próxima segunda-feira.

O jogo

Empurrado pela torcida, o Santos iniciou a partida em alta intensidade, mas viu o Novorizontino estrear o placar aos três minutos. Após um cruzamento da esquerda, Pablo Dyego antecipou Escobar na área e bateu no canto, colocando o time visitante em vantagem na Vila.

O Peixe respondeu pouco depois, aos sete. Escobar recebeu de Guilherme na área e lançou na segunda trave, onde JP Chermont chegou cabeceando e viu a bola passar muito perto da trave.

O Santos sofria alguns sustos na defesa, mas mantinha a posse de bola e rodava de um lado para o outro, buscando o espaço na zaga do Novorizontino. Aos 16, Guilherme pegou um rebote na área, ajeitou o corpo e chutou cruzado, mas o goleiro Airton se esticou e fez boa defesa.

Aos 31 minutos, Guilherme fez bela jogada pela esquerda e inverteu para Otero. O jogador acionou Wendel Silva, que devolveu para o venezuelano na pequena área. Ele, de carrinho, balançou as redes e deixou tudo igual: 1 a 1.

O goleiro Gabriel Brazão deu um susto na torcida santista nos acréscimos do primeiro tempo. Ele recebeu de Jair, na pequena área, e tentou sair jogando, mas entregou a bola de graça ao atacante do Novorizontino. O arqueiro, todavia, se recuperou e evitou o segundo gol do Tigre.

Segundo tempo

O Santos tentou imprimir um ritmo mais alto na volta do intervalo, mas quase levou o segundo do Novorizontino. Já aos sete minutos, Waguininho recebeu cruzamento e cabeceou firme, mas Gabriel Brazão se esticou e fez bela defesa. A bola ainda bateu na trave, deslizou por cima da linha e voltou às mãos do goleiro. O VAR reviu a jogada e checou se a bola entrou, mas mandou o jogo seguir.

Mesmo sofrendo perigo, o Peixe tentava exercer uma pressão sobre os visitantes, mas esbarrava em erros individuais de passe e de decisão. O time, porém, quase virou a partida aos 18 minutos. Pituca lançou para Guilherme nas costas da defesa adversária, e o atacante testou a bola para o chão, mas Airton agarrou.

O Santos buscou o segundo gol até os minutos finais. Aos 46 minutos, Escobar tomou a bola no ataque e rolou para o boliviano Miguelito. Ele acionou Serginho, que soltou uma pancada de fora da área e parou numa defesa de Airton. A equipe visitante reagiu e chegou a mandar uma bola no travessão, com Rodolfo, aos 47.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 1 X 1 NOVORIZONTINO

Local: Vila Viva Sorte, em Santos (SP)



Data: 23 de setembro de 2024 (segunda-feira)



Horário: às 21h (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Luiz Claudio Regazone (RJ)



VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)



Cartões amarelos: Patrick, Igor Formiga e Renato Palm (Novorizontino)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 11.119 torcedores



Renda: R$ 395.671,25

GOLS: Pablo Dyego, aos 3? do 1ºT (Novorizontino); Otero, aos 31? do 1ºT (Santos)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Sandry) e Giuliano (Furch); Otero (Laquintana), Guilherme (Miguelito) e Wendel Silva (Serginho).



Técnico: Fábio Carille

NOVORIZONTINO: Airton; Rafael Donato (Renato Palm), César Martins (Luisão) e Patrick (Reverson); Rodrigo Soares (Igor Formiga), Eduardo, Marlon e Pablo Dyego ; Waguininho (Léo Tocantins), Neto Pessoa e Rodolfo.



Técnico: Eduardo Baptista