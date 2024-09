Roger cita maturidade do Internacional e comenta lesão de Gabriel Mercado

Atuando dentro do Morumbis, o Internacional venceu o São Paulo por 3 a 1 neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A vitória do Colorado foi de virada, já que a equipe gaúcha começou atrás no placar. O técnico Roger Machado elogiou a maturidade dos jogadores para buscar o resultado positivo.

"Acho que essa vitória demonstra a maturidade do time. Não começamos bem, com o São Paulo tomando as ações. O São Paulo fez o seu gol, poderia ter feito o segundo, mas depois de uns 20 minutos encontramos o timing certo. No segundo tempo, a gente permaneceu no campo do São Paulo, fazendo jus ao resultado. Foram 70 minutos muito bons", comentou o treinador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club Internacional (@scinternacional)

Aos 36 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Gabriel Mercado deixou o jogo lesionado. O técnico Roger Machado preferiu não entrar em mais detalhes sobre a gravidade da lesão do jogador argentino.

"Sobre o Mercado, precisamos avaliar. Não vi o lance e não tem como diagnosticar por agora. É uma perda muito importante, tendo em vista até a reação dos jogadores dentro de campo", disse Roger Machado.

Com a vitória, o Internacional chegou aos 41 pontos em 25 jogos, ocupando o oitavo lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Colorado na competição é nesta quarta, contra o RB Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid. A partida é atrasada da 16ª rodada.