Ranking UOL 2024: São Paulo tropeça menos e rouba lugar do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Enquanto Palmeiras e Botafogo polarizam a disputa no Brasileirão e também no Ranking UOL 2024, o São Paulo conseguiu roubar o terceiro lugar do Flamengo.

Isso aconteceu mesmo em uma semana na qual os dois perderam pelo Brasileirão. Só que o empate no jogo de ida das quartas de final da Libertadores fez a diferença para o São Paulo.

O Fla perdeu na quinta, pela Liberta, e no domingo, pelo Brasileirão. Agora, está em quarto.

Quase todas as outras posições no top-10 ficaram inalteradas. A exceção é o Internacional, que somou as vitórias de segunda-feira e domingo pelo Brasileirão. Virou o décimo colocado, ganhando quatro posições.

Na segunda metade da tabela, chama atenção que Vasco e Bahia perderam duas posições.

Ranking UOL 2024*

Palmeiras (-): ganhou do Vasco Botafogo (-): empatou com São Paulo e ganhou do Fluminense São Paulo (+1): empatou com Botafogo e perdeu para o Inter Flamengo (-1): perdeu para Peñarol e Grêmio Atlético-MG (-): perdeu para o Fluminense e ganhou do Red Bull Bragantino Fortaleza (-): perdeu para o Corinthians e ganhou do Bahia Fluminense (-): ganhou do Atlético-MG e perdeu para o Botafogo Cruzeiro (-): ganhou do Libertad e empatou com o Cuiabá Grêmio (+1): ganhou do Flamengo Internacional (+4): ganhou de Cuiabá e São Paulo Bahia (-2): perdeu para o Fortaleza Athletico-PR (+1): ganhou do Racing e empatou com o Criciúma Vasco (-2): perdeu para o Palmeiras Juventude (-2): perdeu para o Vitória Corinthians (-): ganhou de Fortaleza e Atlético-GO Red Bull Bragantino (-): perdeu para o Atlético-MG Cuiabá (-): perdeu para o Inter e empatou com Cruzeiro Vitória (+2): ganhou do Juventude Criciúma (-1): empatou com Athletico Atlético-GO (-1): perdeu para o Corinthians

*Os números entre parênteses indicam a variação de posição em relação à semana anterior.

Entenda a classificação

A classificação do Ranking do Brasileirão UOL foi calculada após os jogos do fim de semana do torneio. Ela leva em consideração todos os jogos disputados desde o domingo anterior, contabilizando partidas da Libertadores, Sul-Americana e outros torneios.

O Ranking UOL do Brasileirão é dinâmico e será atualizado às segundas-feiras. Os times podem subir ou descer na tabela a cada semana, dependendo dos resultados em campo.

Critérios

O ranking considera todos jogos dos times da Série A do Brasileirão e tem pesos diferentes para torneios mais importantes. Uma vitória em competições mais relevantes, como Libertadores ou Campeonato Brasileiro, por exemplo, vale mais que os três pontos nos Estaduais ou regionais.

O clube conquista seus pontos com vitórias e empates, mas ganha bonificações quando tem resultado positivo em clássico ou por vitória nos pênaltis, por exemplo.