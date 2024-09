PVC: 'É impossível não ver a felicidade que Depay causou no Corinthians'

O colunista Paulo Vinícius Coelho destacou no De Primeira que a contratação de Memphis Depay tem duas faces no Corinthians.

Apesar do risco financeiro da operação, é inegável que a chegada de Memphis mudou o ambiente no Timão, apontou PVC. "É impossível não ver a felicidade que isso causou", disse ele.

Na contratação de Depay, por um lado, há a responsabilidade que tem que haver com as contas, o entendimento de que o Corinthians corre um risco com essa operação se a Esportes da Sorte fracassar, porque a operação depende do patrocinador, e o patrocinador tem um problema judicial. Então, pode ficar a conta toda para o Corinthians, que não tem esse dinheiro. Por outro lado, é impossível não olhar a felicidade que isso causou, o impacto que causou na arquibancada.

Olhar pro todo, tem tudo isso pra olhar, não é um aspecto só. É claro que há a questão da responsabilidade fiscal, do risco embutido nessa operação. Ah, mas o Corinthians vai pagar só ? disso, porque a Esportes da Sorte vai pagar o restante. A Esportes da Sorte vai pagar o restante se tiver Esportes da Sorte, se ela não tiver licença no Ministério da Fazenda, não tem patrocínio e aí você tem que honrar o contrato. Então, tem um risco, mas tem uma felicidade embutida, é só olhar para a arquibancada de Itaquera. A torcida assiste ao time e assiste o time, que precisa dessa assistência. Paulo Vinícius Coelho

