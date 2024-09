Presidente do Palmeiras, Leila Pereira define chapa e lança candidatura para reeleição; confira

O Palmeiras tem eleições presidenciais marcadas para a segunda quinzena de novembro. Em clima eleitoral, Leila Pereira, atual presidente e candidata à reeleição, lançou a chapa que irá disputar o pleito com Savério Orlandi, candidato da atual oposição, nesta segunda-feira.

Na chapa de nome "Palmeiras Campeão", Leila Pereira terá como vices Maria Teresa Bellangero (1° vice), Paulo Buosi (2° vice), Everaldo Coelho (3° vice) e Marcio Martin (4° vice).

Com isso, a mandatária tem duas mudanças em relação à chapa que venceu a última eleição, com as entradas de Everaldo Coelho, atual diretor de marketing, e Marcio Martin, do departamento jurídico do clube, e saídas de Neive de Andrade e Tarso Gouveia.

"Nesse ano, eu tenho um adversário, um opositor. Vou te falar uma coisa, eu acho que fica até mais democrático, eu gosto. Eu gosto de de ter alguém contrapondo o nosso trabalho. Fica aparecendo até mais tudo que nós fizemos durante esses três anos no Palmeiras. Foram muitas coisas, passou tão rápido, foram tantas emoções foram tantos títulos e que estamos aqui novamente para dar continuidade a essa gestão extremamente vitoriosa", disse Leila.

Leila Pereira está na presidência do Palmeiras desde o dia 15 de dezembro de 2021, quando foi eleita pela primeira vez. Na ocasião, Leila foi candidata única e recebeu 1.897 votos de 2.141 possíveis.

Do outro lado, a chapa liderada pelo candidato Savério Orlandi, tem como vices Felipe Giocondo Cristovão, Luciana Santilli, Luiz Osvaldo Pastore e Roberto Silva. As chapas ainda serão inscritas de forma oficial no fim deste mês de setembro.

Antes da assembleia dos sócios, que definirá o presidente da próxima gestão (2025-2027), as chapas passarão por um filtro no Conselho Deliberativo do clube, no dia 14 de outubro.