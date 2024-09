Foi pênalti? O que dizem ex-árbitros sobre polêmica em Vasco x Palmeiras

O Vasco deixou o jogo contra o Palmeiras — derrota por 1 a 0 — reclamando de um suposto pênalti não marcado pela arbitragem. Ex-árbitros ouvidos pelo UOL concordam com a decisão do juiz de não assinalar a penalidade.

Pênalti de Vanderlan?

O lance ocorreu após um cruzamento de Emerson Rodríguez, já na casa dos 19 minutos do 2° tempo, no campo de ataque do Vasco.

Vasco quis mão na bola de Vanderlan após cruzamento da ponta direita Imagem: Reprodução/Premiere

O lançamento foi desviado pelo braço pelo palmeirense Vanderlan, que voltava para a defesa na tentativa de bloquear a jogada.

O árbitro Rafael Rodrigo Klein, inicialmente, marcou falta para os cariocas e considerou que o lateral estava fora da grande área no momento do corte.

O juiz, no entanto, foi chamado pelo VAR, comandado por Gilberto Rodrigues Castro Junior, para revisar a jogada após a reclamação de vascaínos, que consideraram que Vanderlan estava já dentro da área e ampliou o espaço corporal.

Klein olhou o lance na cabine e optou por retirar a infração, considerando que o braço do palmeirense estava junto ao corpo no momento do corte. O duelo foi reiniciado com bola ao chão logo depois de Vegetti, do Vasco, tomar cartão amarelo por reclamação.

Veja opinião de ex-árbitros ao UOL

Não foi pênalti. O braço do Vanderlan está junto ao corpo. Nada a marcar. O VAR recomendou a revisão porque o contato foi dentro da área, porém, não houve infração Nadine Basttos

Não sei nem porque o VAR chamou o árbitro. A bola toca no braço do Vanderlan involuntariamente. Ele está com o braço junto ao corpo. Não houve pênalti. Só acho estranho o juiz ter sido chamado pelo VAR, que está determinando o que é certo ou errado atualmente Ulisses Tavares

A decisão é corretíssima, mas o árbitro não devia nem ter marcado a falta. A grande pergunta é outra: se o árbitro está próximo ao lance, com a visão descoberta, e não marca a infração [penalidade], porque alguém soprou no ouvido dele, se o protocolo de VAR diz que tem que ser marcado só aquilo que está fora do campo visual do árbitro? A decisão final salva a arbitragem, mas o procedimento não foi o correto Alfredo Loebeling

Não foi pênalti porque, além de o braço estar bem próximo ao corpo, ele não levou o braço em direção à bola. É um movimento normal. O árbitro acertou ao não dar o pênalti. Existe uma recomendação de que, quando acontece um lance deste tipo — em que a bola bate involuntariamente no braço de um jogador com ele junto ao corpo —, a falta não pode ser dada. Desta vez, eles acertaram João Paulo Araújo