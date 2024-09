Palmeiras anuncia renovação com lateral Vanderlan; veja detalhes do acordo

Após anunciar a renovação do colombiano Richard Ríos, o Palmeiras acertou nesta segunda-feira (23) a extensão do vínculo do lateral esquerdo Vanderlan até dezembro de 2028. O atleta é cria da base do clube e tinha contrato válido até o fim de 2027.

"Primeiramente, agradeço a Deus. Sem ele, nada seria possível. E agradeço também ao Palmeiras, que me abriu as portas para realizar o maior sonho da minha vida, que era ser jogador profissional, e segue me dando oportunidades agora de renovar, jogar e mostrar o meu talento", afirmou o jogador.

Vanderlan atuou em 79 partidas pela equipe profissional palmeirense, com seis assistências e um gol anotado. Ele marcou presença entre os titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco deste domingo, em Brasília, pela 27ª rodada do Brasileirão.

O Palmeiras teve a oportunidade de negociar o lateral por empréstimo no mês de julho, quando recebeu uma proposta do Norwich City, da Segunda Divisão da Inglaterra, mas decidiu mantê-lo. Além dos ingleses, Vanderlan teve sondagens de Benfica e Rennes, que também não avançaram.

O lateral esquerdo chegou nas categorias de base do Palmeiras em 2017 para atuar pela equipe sub-15. Como profissional, a partir de 2020, participou do bicampeonato da Libertadores (2020 e 2021), do bicampeonato brasileiro (2022 e 2023), da Supercopa do Brasil (2023) e do tricampeonato Paulista (2022, 2023 e 2024).

"Sou muito grato a todos os meus companheiros de equipe, a todos os profissionais do Palmeiras, pois, sem eles, nada seria possível. Me sinto muito feliz e espero dar muitas alegrias para a torcida palmeirense", completou Vanderlan.

O Palmeiras volta a campo no sábado, às 18h30 (de Brasília), para enfrentar Atlético-MG, no Brinco de Ouro da Princesa. A partida será válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no qual o time alviverde ocupa a segunda colocação, com 53 pontos.