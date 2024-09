Manchester City x Watford: veja informações e onde assistir à partida pela Copa da Liga Inglesa

Nesta terça-feira, o Manchester City entrará em campo pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, às 15h45 (de Brasília), no Etihad Stadium. O confronto contra o Watford contará com transmissão da ESPN4 e do Disney+.

Pelo Campeonato Inglês, o City buscou o empate contra o Arsenal, em 2 a 2, no apagar das luzes, como mandante. Diante do resultado, a equipe segue na liderança da competição, com 13 pontos, um a mais do que Liverpool e Aston Villa, respectivamente segundo e terceiro colocados.

Já o Watford disputa a Segunda Divisão da Inglaterra e se encontra em oitavo lugar, com dez pontos. Em seu compromisso anterior, o clube foi goleado pelo Norwich por 4 a 1, fora de casa.

Como de costume, o técnico Pep Guardiola deve ir a campo com o time alternativo: Ortega; Lewis, Stones, Simpson-Pusey, Wilson-Esbrand; Nunes, Wright; O'Reilly, McAtee, Grealish; Foden. Os visitantes, por outro lado, devem ser escalados da seguinte forma: Bond; Morris, Pollock, Porteous; Andrews, Dele-Bashiru, Sissoko, Sema; Chakvetadze, Baah; Bayo.

O árbitro da partida será David Webb, auxiliado por Mark Dwyer e Matthew Smith. Outro jogo aguardado desta terça-feira é Chelsea x Barrow AFC, às 15h45, no Stamford Bridge. O duelo terá transmissão do Disney+.