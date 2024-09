Leila oficializa chapa que gerou insatisfação entre aliados no Palmeiras

Leila Pereira lançou a sua chapa para a disputa da eleição no Palmeiras, na noite desta segunda-feira (23), em um restaurante na Zona Oeste de São Paulo. A empresária busca a reeleição e enfrenta Savério Orlandi e, quem vencer, comanda o clube até o fim de 2027.

O que aconteceu

Leila confirmou a chapa que gerou insatisfação entre alguns aliados. Os vices são: Maria Teresa Bellangero, Paulo Buosi, Everaldo Coelho da Silva e Marcio Martin.

Passou muito rápido, quase três anos eu estive aqui, fazendo campanha para a minha primeira eleição e não tive adversário (em 2021). Agora tenho, e vou te falar que fica até mais democrático, eu gosto de ter alguém contrapondo nosso trabalho. Até aparece mais o que fizemos nestes três anos, foram muitas coisas. Leila Pereira.

Maria Teresa e Paulo Buosi já fazem parte da atual gestão e os outros dois nomes são as novidades. Buosi não continuará como primeiro vice porque o estatuto não permite, mas segue na chapa de Leila.

Neive de Andrade e Tarso Gouveia são os dois atuais vices que não continuarão na chapa. Esse último, inclusive, tem sua origem política no clube relacionada à Mancha Verde.

Leila definiu os seus quatro candidatos a vice sem colocar nenhum representante da UVB (União Verde e Branco), um dos maiores grupos de conselheiros do clube e que tem representantes como o ex-diretor de futebol Wlademir Pescarmona e o ex-presidente Luiz Gonzaga Belluzzo, que já não é mais ativo como foi no campo político.

A expectativa era que Noboyuki Yokoyama, o Nobu, estivesse entre os quatro escolhidos, mas isso não aconteceu. Os escolhidos foram Maria Teresa Bellangero, Paulo Buosi, Everaldo Coelho e Marcio Gomes Martins.

Segundo Danilo Lavieri, colunista do UOL, a tentativa de acalmar os ânimos na UVB apontam para as indicações dos presidentes do Conselho Deliberativo e do Conselho de Orientação e Fiscalização, o COF, que serão feitas no ano que vem. Ainda assim, esse argumento tem sido considerado insuficiente. Carlos Degon, atual presidente do COF, é da UVB.