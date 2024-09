Leila diz que Caio Paulista tem 'provas robustas' contra caso de agressão

Leila Pereira afirmou que Caio Paulista apresentou "provas robustas" que indicam sua inocência em relação às acusações de agressões contra Clara Monteiro, ex-namorada do jogador. A presidente do Palmeiras ainda disse que vai aguardar a investigação e que o "tribunal virtual" não pode condenar o atleta.

A mandatária conversou com a imprensa no evento de lançamento de sua candidatura para as eleições presidenciais do Palmeiras, nesta segunda-feira (23), em um restaurante na Zona Oeste de São Paulo — ela busca a reeleição.

O que Leila disse

O Palmeiras já divulgou a posição, que é a minha posição. Eu, por enquanto, como presidente do Palmeiras, preciso aguardar o depoimento do atleta, porque ele não depôs ainda. Foi marcado para semana que vem. E gente, eu não posso deixar que o tribunal virtual já condene um atleta. Não passa pela cabeça das pessoas que ele pode ser inocente? Eu não vou me precipitar, eu vou esperar as investigações, eu ou esperar a decisão, se houver algum processo, e aí, sim, o Palmeiras tomará uma decisão. Mas por enquanto o Caio é atleta do Palmeiras, continua trabalhando normalmente. Eu conversei com ele e a advogada dele. Não quero adiantar as provas que eles vão apresentar, mas eu vi que são provas muito robustas, que afirmam que não houve o que a menina alega ter havido. Se houve alguma agressão.... isso as provas que foram apresentadas a mim. Mas eu não sou delegada de polícia, mas são provas muito robustas. É prudente aguardarmos e deixar o atleta se defender. E aí, sim, depois das autoridades definirem, tomar alguma providência. Leila Pereira

Entenda o caso

Em fotos e vídeos postados nas redes sociais, Ana Clara Monteiro, ex-mulher de Caio Paulista e mãe da terceira filha dele, mostrou hematomas pelo corpo, além de um olho roxo, marcas das supostas agressões do jogador do Palmeiras. O episódio mais recente teria acontecido em outubro de 2023, segundo o relato.

Na publicação, a tatuadora não citou diretamente o nome do jogador, mas se disse "cansada de se calar diante das violências que sofreu".

Em contato com a reportagem, Clara atribuiu as marcas das agressões a Caio Paulista. Segundo a jovem, que é mãe da filha caçula do atleta, as violências aconteceram em dois momentos da relação.

Por meio de sua assessoria, Caio Paulista nega que tenha agredido Clara. O jogador diz que está em processo judicial com a ex apenas por questões financeiras.

Clara foi à 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) na última terça-feira (17) para registrar o BO e prestar depoimento. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo confirmou a informação ao UOL.

Ela compareceu à delegacia para fornecer mais informações sobre os fatos e demais providências necessárias para o andamento das investigações. No entanto, "outros detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial e resguardar a vítima".