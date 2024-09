João Schmidt vê jogo "muito igual" e valoriza empate do Santos com o Novorizontino

Segue tudo igual no topo da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o Santos empatou com o Novorizontino na Vila Viva Sorte, por 1 a 1, e perdeu a chance de assumir a liderança da competição. João Schmidt, volante do Peixe, viu um jogo "muito igual" e valorizou o ponto conquistado pelo time, apesar das vaias da torcida no final da partida.

"A gente queria a vitória. É um jogo difícil, eles não estão na liderança do campeonato à toa. Claro que, se olharmos, tem coisa para acertar. Mas não podemos menosprezar esse ponto. Pelas circunstâncias do jogo, levamos uma bola na trave agora, poderíamos ter tido azar. Tivemos o chute do Serginho também, poderia ter entrado. Um jogo muito igual. Claro que queríamos a vitória, mas seguimos na briga pelo título", afirmou o jogador ao Premiere.

Com o resultado, o Peixe, na segunda posição, soma mais um ponto e atinge 50, um abaixo do Novorizontino, que se mantém na ponta da competição, com 51.

O próximo compromisso do Santos na Série B está marcado para este sábado. A equipe enfrentará o Operário-PR, na Vila Viva Sorte, pela 29ª rodada do torneio. A bola rola a partir das 18h (de Brasília).