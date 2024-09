Hernan: 'fator Gabigol' esfarela relação de Tite com a torcida do Flamengo

O "fator Gabigol" contribui para o desgaste de Tite com a torcida do Flamengo, opinou o colunista André Hernan, no De Primeira.

Para Hernan, a relação conturbada com Gabigol pesa contra o trabalho de Tite no Flamengo. Além disso, o estilo de jogo do treinador não casou com o que espera o rubro-negro, disse ele.

O trabalho do Tite não encaixou com o que pensa o torcedor. E tem o fator Gabigol, que deu uma mexida também. A torcida até agora está do lado do Gabigol em relação a essa história com o Tite. Fez exame, não apresentou lesão, mas aí foi preservado. É uma situação que foi esfarelando o torcedor com o técnico.

É difícil, os resultados vão dizer muita coisa. Obviamente, se o time for campeão da Copa do Brasil, não tem o que falar, vai demitir mesmo o cara sendo campeão? Aconteceu isso com o Dorival, por que não com o Tite, ainda mais num ano de eleição? André Hernan

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra