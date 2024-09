Grêmio x Flamengo: STJD pede material para avaliar ofensas a Carlinhos

Do UOL, no Rio de Janeiro

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) solicitou ao Grêmio o material que o clube tem, em áudio e vídeo, para analisar as ofensas recebidas pelo atacante Carlinhos, do Flamengo.

O que aconteceu

Há um conflito de versões.

O lado rubro-negro diz que o jogador foi alvo de injúria racial ao deixar o campo depois de ser expulso na partida deste domingo, na Arena do Grêmio.

Segundo o Fla, "o jogador diz ter escutado imitações de macaco". Além disso, um vídeo publicado pelo Lance! apontaria gritos com o termo "macaquinho".

Já o clube gaúcho alega que conseguiu identificar o torcedor que teria gritado na saída de Carlinhos a seguinte frase: "Tá brabinho?"

Reação aos fatos

Carlinhos saiu revoltado com o VAR e chegou a golpear a cabine na qual fica o monitor para revisão de jogadas.

A ideia da procuradoria é tirar as dúvidas sobre o fato e, se for o caso, denunciar o Grêmio por causa da ofensa dos torcedores.

Casos de injúria racial são enquadrados no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O clube pode ser multado.

"Art. 243-G. Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência".

Se houver constatação da ofensa, o torcedor identificado ficará proibido de ingressar na respectiva praça esportiva pelo prazo mínimo de 720 dias.

Veja a nota do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Carlinhos sofreu injúrias raciais ao deixar o campo após ser expulso na partida deste domingo (22), contra o Grêmio, em Porto Alegre.

O jogador diz ter escutado imitações de macaco e, em um vídeo de uma matéria do veículo "Lance!", ouve-se nitidamente uma voz proferindo a palavra "macaquinho".

O Flamengo apoia totalmente o atleta, repudia o ocorrido e aguarda posicionamento da CBF."

O que disse o Grêmio