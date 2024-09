'Tá brabinho?': Grêmio identifica torcedor acusado de racismo pelo Flamengo

O Grêmio informou nesta segunda-feira (23) que identificou o torcedor acusado pelo Flamengo de injúria racial contra o atacante Carlinhos. Segundo o clube gaúcho, porém, o gremista teria dito "tá brabinho?" ao jogador adversário, que foi expulso.

Ainda ontem à noite (22), o Grêmio identificou o torcedor responsável pelo que foi dito ao jogador do Flamengo. Indagado pelo clube, o torcedor afirmou que costuma acompanhar os jogos sempre da mesma posição, nas cadeiras próximas ao túnel de acesso ao campo. Disse que, após presenciar o ato do atleta do Flamengo de quebrar a cabine do VAR, falou 'tá brabinho?', frase que foi repetida por uma criança que estava ao seu lado. Trecho da nota oficial do Grêmio

O que aconteceu

O Grêmio destacou que "estuda outras medidas relativas ao episódio". O clube afirmou que "é o maior interessado em saber exatamente o que ocorreu para aplicar as punições de forma justa".

O Tricolor se colocou à disposição das autoridades para colaborar com o caso. O time também se comprometeu a "sempre fazer todo o possível para identificar e punir torcedores que, eventualmente, cometerem qualquer tipo de ilegalidade no ambiente dos jogos".

Carlinhos afirmou que ouviu imitações de macaco e foi chamado de "macaquito". O jogador informou ao Fla ter escutado as ofensas e um vídeo do Lance! mostra o momento.

Em nota, o Flamengo cobrou um posicionamento da CBF sobre o caso. O clube aproveitou ainda manifestar seu apoio ao jogador.