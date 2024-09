Goleiro do Barcelona será operado e deve perder temporada após lesão assustadora

O torcedor do Barcelona ganhou uma péssima notícia na manhã desta segunda-feira. Em comunicado divulgado, o clube informou que o goleiro Ter Stegen sofreu uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito.

O Barcelona não divulgou um possível prazo de recuperação, entretanto, o arqueiro deve perder o restante da temporada europeia. Ter Stegen passará por cirurgia ainda na tarde desta segunda-feira. O clube informou que quando o procedimento for concluído, uma nova atualização será divulgada.

A lesão do capitão do Barcelona aconteceu na vitória sobre o Villarreal por 5 a 1, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. Na reta final do primeiro tempo, ao sair do gol para antecipar um cruzamento, ele caiu de mal jeito e saiu de campo chorando.

Inclusive, na partida contra o Villarreal, Ter Stegen completou 289 jogos com a camisa do Barcelona e se tornou o terceiro goleiro com mais partidas pelo clube catalão na história, ultrapassando Antoni Ramallets.

Sem Ter Stegen, o treinador Hansi Flick conta com Iñaki Peña e Ander Astralaga para defender a meta do Barcelona. O goleiro alemão de 32 anos havia sido titular em todos jogos desta temporada até então.

Agora, o Barcelona volta a campo na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), quando receberá o Getafe no Estádio Olímpico Lluís Companys pelo Campeonato Espanhol.