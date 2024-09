Flamengo: 'Se for eliminado, Tite deve ser demitido no aeroporto', diz RMP

O colunista Renato Maurício Prado, em participação no Fim de Papo desta segunda (23), opinou que Tite deve ser imediatamente demitido se o Flamengo for eliminado da Libertadores nas quartas de final da competição - a equipe rubro-negra perdeu o jogo de ida, em casa, por 1 a 0 diante do Peñarol.

Na opinião de RMP, a demissão de Tite ainda pode dar uma esperança ao torcedor em relação à Copa do Brasil. O jornalista argumentou que, se o treinador não consegue conduzir bem o clube nas outras competições, não há como defendê-lo na única em que o Flamengo terá mais chances de título.

Se for eliminado na quinta-feira - e é o mais provável -, o Tite tem que ser demitido. Para tentar salvar a Copa do Brasil. Porque não há nada que possa dizer sobre a Copa do Brasil. Por que ele vai bem, se ele vai pessimamente n Brasileiro e na Libertadores. O Flamengo tem quatro derrotas em 2024 na Libertadores, não ganhou um jogo sequer fora de casa. Se conseguir essa virada, vai ser a primeira vitória fora de casa. Então, se for eliminado, que é o mais provável, tem que demitir o Tite no aeroporto.

Renato Maurício Prado

'Gusttavo Lima é citado como dono da Vai de Bet', informa Marília Ruiz

A jornalista disse que essa informação não fez parte do inquérito conduzido pelo Ministério Público de Pernambuco, que levou à ordem de prisão de Gusttavo Lima. Além da conexão com a antiga patrocinadora do Corinthians, Marília Ruiz apontou que a participação do cantor em outros clubes de futebol - ele é patrocinador do Cruzeiro e dono da SAF do Paranavaí - chama a atenção da Justiça.

Corinthians: Acredito que se salva e ganha uma copa, diz Casão

Na opinião do ex-atacante, o Corinthians mostrou que tem futebol para escapar do rebaixamento. Ele foi além e afirmou que o clube deve ganhar uma das copas.

Dinizismo? Erro de Felipe Melo foi 'ensaiado', diz Helio De La Peña

De La Peña disse que o erro não foi casual, apontando que já aconteceu outras vezes com Fernando Diniz, antigo técnico do Fluminense. Em tom de brincadeira, o comentarista afirmou que a jogada já vinha sendo ensaiada.

