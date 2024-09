Ferroviária é superada pelo Athletic e perde a chance de conquistar o acesso antecipado à Série B

Nesta segunda-feira, pela quarta rodada do quadrangular da Série C, a Ferroviária visitou o Athletic no Estádio de Futebol Joaquim Portugal e perdeu por 3 a 0. Os gols do triunfo dos mandantes foram anotados por Geovane, David Braga e Paul Villero.

Com o resultado negativo, a Locomotiva ficou com os mesmos sete pontos, perdeu a liderança do Grupo B e desperdiçou a oportunidade de garantir o acesso antecipado à Série B de 2025. A vaga só seria conquistada na noite desta segunda-feira caso o time superasse o adversário. O Athletic, por sua vez, é o novo líder do grupo. A equipe, apesar de ter os mesmos sete pontos da Ferroviária, assumiu a ponta pelos critérios de desempate.

A Locomotiva retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Londrina, pela quinta rodada do Grupo B da competição. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio do Café. Já o Athletic joga diante do Ypiranga no sábado. Desta vez, a partida acontece às 20h, no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa.

Os gols

O primeiro gol do triunfo do Athletic saiu aos 39 da etapa inicial. Giovane recebeu o cruzamento de Paul Villero e, de cabeça, desviou para o fundo das redes.

Aos 19 do segundo tempo, David Braga ampliou para os mandantes. O jogador pegou o rebote do chute de Denílson e finalizou rasteiro.

O Athletic fechou a conta no minuto seguinte, com Paul Villero, que pegou firme para vencer o goleiro Saulo.