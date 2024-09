Entenda como derrota do São Paulo serve de lição para jogo decisivo na Libertadores

A derrota do São Paulo para o Internacional, no último domingo, no Morumbis, deixou algumas lições para o técnico Luis Zubeldía. Algumas delas, inclusive, visando o jogo decisivo da equipe contra o Botafogo, nesta quarta-feira, pela Libertadores.

Zubeldía tirou aprendizados do revés por 3 a 1 contra o Inter. Em entrevista coletiva, ele alertou, por exemplo, para a forma como o São Paulo cedeu oportunidades ao time colorado através de erros evitáveis.

Um dos gols feitos pela equipe gaúcha foi fruto de uma falha na saída de bola do Tricolor. Nos outros tentos, a equipe de Roger Machado recuperou a bola e golpeou o time paulista abusando da velocidade.

O treinador do São Paulo alertou para a pressão que o Botafogo, rival desta quarta-feira, costuma exercer em cima da defesa adversária. Foi assim, por exemplo, que o Glorioso anotou o gol da vitória em cima do Fluminense, no clássico do último sábado. Ele pediu atenção para não cometer os mesmos erros.

"Nós sabíamos o adversário que iríamos enfrentar. O Inter não é o mesmo que estava sendo treinado pelo Coudet, é um time que agora ataca os espaços. O time de Coudet era de mais posse e de encontrar o espaço. São times completamente diferentes, apesar de ser praticamente o mesmo plantel", afirmou.

"Decidimos utilizar os jogadores que estavam à disposição e armamos um time ofensivo. E funcionou bem durante parte do primeiro tempo. Porém, claro, com as transições de uma equipe rápida como é a do Inter, se não estivermos preparados para essas situações, podemos nos complicar. Vimos ontem o que o Botafogo fez contra o Fluminense. Pressionaram e marcaram o gol. Temos que estar muito atentos", concluiu.

Zubeldía reconhece que são jogos e torneios diferente. E até mesmos times distintos, tendo em vista que o São Paulo, de olho no duelo decisivo, preservou titulares e utilizou um time misto.

O argentino, ainda, falou sobre a importância da competição para o clube tricolor. Ele confia na força do time dentro de casa para seguir avançando na competição cujo o São Paulo já conquistou três vezes.

"Nós sabemos o que representa a Libertadores. Todos nós. É muito importante a competição. A equipe vem competindo bem, é um desafio seguir avançando. Temos o desejo de chegar o mais longe possível nesse torneio. É um mata-mata de 180 minutos. Sabemos que somos muito fortes aqui", afirmou.

O duelo decisivo diante do Botafogo, pelas quartas de final da Libertadores, está agendado para esta quarta-feira. Na ida, os times ficaram no empate por 0 a 0, no Rio de Janeiro.

Portanto, o vencedor da partida que ocorre a partir das 21h30 (de Brasília), no Morumbis, se classifica à semifinal do torneio. Já um novo empate leva o confronto para a definição por pênaltis.