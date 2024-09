Enchente destrói gramado e deixa cratera e 'mancha de tinta' no campo; veja

Uma enchente em Londres, na Inglaterra, deixou parte do gramado do Cherry Red Records Stadium, do Wimbledon, destruído.

O que aconteceu

Fortes chuvas causaram alagamento na capital inglesa. O nível da água subiu no último domingo (22) e invadiu o entorno e parte do gramado do Wimbledon.

Uma cratera foi aberta no gramado. Fotos mostram que a região próxima a uma das laterais foi fortemente afetada pela entrada da água e cedeu.

O gramado não foi o único danificado. O Wimbledon informou que a enchente danificou os escritórios do clube, a loja, o museu, áreas de recepção, elevadores e túneis do estádio.

O Wimbledon adiou dois jogos por causa do acontecido. A equipe enfrentaria o Newcastle nesta terça-feira (24), pela Copa da Liga Inglesa, e o Crewe Alexandra, pela 4ª divisão do Campeonato Inglês, no próximo sábado (28).

O jogo contra o Newcastle já foi remarcado. As equipes vão se enfrentar no dia 1° de outubro, mas na casa do Newcastle, que fica a cerca de 468km de Londres, onde joga o Wimbledon. O mando foi invertido após reunião com as autoridades do futebol local. A partida contra o Crewe Alexandra ainda não tem nova data.

Superamos muitos contratempos trabalhando juntos e este não será diferente. Agradecemos genuinamente todas as mensagens de apoio e ofertas de voluntários e membros para nos ajudar a corrigir os danos. Pedimos um pouco de paciência enquanto concluímos as nossas investigações e formulamos os nossos planos antes de começarmos a trabalhar. Aconselharemos mais sobre o que os apoiantes podem fazer para nos ajudar em breve; obrigado. Wimbledon, nas redes sociais

Veja fotos do acontecido

Gramado do estádio do Wimbledon, da Inglaterra, fica destruído após enchente em Londres Imagem: Jordan Pettitt - PA Images/PA Images via Getty Images

Enchente afeta dependências e gramado do estádio do Wimbledon, na Inglaterra Imagem: Jordan Pettitt - PA Images/PA Images via Getty Images